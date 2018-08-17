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Полиция Испании узнала, как продавцы на пляжах готовят коктейли
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Полиция Испании узнала, как продавцы на пляжах готовят коктейли 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Сети появились кадры того, как полицейские в Барселоне нашли в углублениях канализационных люков бутылки с алкоголем, соломинки и лед: их уличные продавцы используют для приготовления коктейлей, сообщает Daily Mail.
По заявлению полицейских, им также стало известно, что некоторые из напитков смешиваются на грязных поверхностях, иногда — в общественных туалетах, а фрукты моют в пляжных душах.
Многие продавцы говорят отдыхающим на пляже, что их коктейли — из соседних баров и продают их в среднем за пять с половиной евро (около 450 рублей).
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