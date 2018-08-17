Испанские полицейские рассказали, как на пляжах страны готовятся коктейли

На YouTube появилось видео, на котором испанские полицейские достают из канализационных люков бутылки с алкоголем, соломинки и лед. Эти ингредиенты используются местными продавцами для приготовления коктейлей, сообщает Daily Mail.

Как поясняют сотрудники правоохранительных органов , напитки смешиваются в антисанитарных условиях, иногда — в общественных туалетах, а фрукты моют в пляжных душах.

При этом продавцы уверяют отдыхающих в том, что их коктейли из соседних баров, продавая такие напитки в среднем за 5,5 евро (около 450 рублей).

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