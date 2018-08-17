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В AF Brew Taproom на Курляндской улице заработала кухня
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В AF Brew Taproom на Курляндской улице заработала кухня 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
В баре, который команда AF Brew (Redrum, Camorra) запустила при собственной пивоварне, теперь подают индийские блюда, приготовленные в традиционной керамической печи тандур.
Сейчас в меню — четыре сета, включающие в себя основное блюдо, гарнир, салат, два вида соуса и пшеничную лепешку. Любой из них стоит 390 рублей. Есть два варианта с цыпленком — на выбор: в остром маринаде с рисом и овощами или в домашнем йогурте с лимонным рисом. Также есть два вегетарианских сета — с обжаренным домашним сыром или запеченным на углях баклажаном. В дальнейшем, как обещают представители заведения, ассортимент будет значительно расширен.
Сейчас за кухню в баре отвечает шеф-повар ресторана Oh! Mumbai! Манджил Мандал. Но, как планирует команда, со временем его сменит другой шеф-индиец, который займется исключительно кухней AF Brew Taproom.
Средний чек: 500 рублей Адрес: Курляндская ул., 48 Тел. : +7 (812) 655–66–15
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