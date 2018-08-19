В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу в кафе

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту стрельбы в одном из городских кафе. Открывший огонь злоумышленник задержан, передает "Российская газета"

"По предварительным данным, причиной конфликта в кафе по улице Сакко и Ванцетти стали действия охранника, не пустившего посетителя, который ранее уже устраивал там дебоши.

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с предметом похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию", — пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка региона Валерий Горелых

Стрелка задержали по горячим следам. Его действия квалифицированы по статье о хулиганстве, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

Сыщики опросили представителей кафе, в том числе пострадавшего охранника, а также очевидцев произошедшего. В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи с камер наблюдения, отметили в полиции.