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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу в кафе
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу в кафе 

Газета.Ru 5 часов назад
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту стрельбы в одном из городских кафе. Открывший огонь злоумышленник задержан, передает "Российская газета".
"По предварительным данным, причиной конфликта в кафе по улице Сакко и Ванцетти стали действия охранника, не пустившего посетителя, который ранее уже устраивал там дебоши.
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с предметом похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию", — пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка региона Валерий Горелых.
Стрелка задержали по горячим следам. Его действия квалифицированы по статье о хулиганстве, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
Сыщики опросили представителей кафе, в том числе пострадавшего охранника, а также очевидцев произошедшего. В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи с камер наблюдения, отметили в полиции.
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