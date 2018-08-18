В кафе Екатеринбурга произошла стрельба

По предварительным данным, охранник кафе не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал здесь дебоши. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, а вскоре вернулся с пистолетом, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию.

"Сотрудники полиции Екатеринбурга по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей", — рассказал Горелых.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы доставили стрелка в дежурную часть полиции.