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В кафе Екатеринбурга произошла стрельба
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В кафе Екатеринбурга произошла стрельба 

Газета.Ru 1 час назад
В результате стрельбы в кафе в Екатеринбурге пострадал охранник, передает РИА «Новости» заявление главы пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По предварительным данным, охранник кафе не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал здесь дебоши. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, а вскоре вернулся с пистолетом, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию.
"Сотрудники полиции Екатеринбурга по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей", — рассказал Горелых.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы доставили стрелка в дежурную часть полиции.
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