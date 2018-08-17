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Закрытие летнего сезона. «Ресторанный день» приглашает нижегородцев
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Закрытие летнего сезона. «Ресторанный день» приглашает нижегородцев 

nn.ru 57 минут назад
Фото: nn.ru
«Ресторанный день» — это фестиваль еды. В нем принимают участие те, кто просто любят готовить, и профессиональные рестораторы. Режим посещения заведений свободный, дресс-код отсутствует.
Ресторанный день работает 19 августа с 12:00 до 23:00. Основные места, где можно будет полакомиться кулинарными изысками — улица Почаинская, Нижневолжская набережная, переулок Кожевенный. Есть точки на Мещерском бульваре и улице Бетанкура. Пока официально зарегистрировались 25 участников. Места, где они будут угощать нижегородцев, можно посмотреть здесь.
Завтра все рестораторы попытаются поразить гостей чем-нибудь особенным. «Чизкульт», например, обещает порадовать разнообразными блюдами из сыров местного производства. «Алхимия Каффы» будет варить кофе по своим рецептам на песке. Не останутся без внимания и веганы — для них организуют специальную вечеринку.
Поразило меню от «Кулинарной студии Андрея Сулимы»: хот-дог из томленой моркови с копченой головой сома, суп фо из головы сома, рис с яйцом и рваной головой сома в кокосовом соусе. Остался вопрос: куда дели остальные части сома?
Организаторы «Ресторанного дня» предупреждают, что 19 августа в Нижнем Новгороде будет проходить забег «Прокачай себя». Поэтому прилегающие улицы могут быть перекрыты для транспорта.
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