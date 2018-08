Не сыпь мне перец в чили 

На этой неделе на углу здания Ростелекома на Орджоникидзе тихо, без шума начало работать заведение с загадочным названием No spicy, please. Это новый проект ресторатора Максима Ковязина и шеф-повара Франсуа Фурнье — создателей широко известного в узких кругах винного бара Pardon my French (PMF). Главной неожиданностью для поклонников PMF стало то, что No Spicy будет работать в жанре так называемой паназиатской кухни. Хотя, если задуматься, ничего более трендового сейчас представить нельзя.