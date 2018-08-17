«Наполним заново»: в Архангельске появилась бесплатная вода навынос

Видите такие наклейки? Смело заходите и просите налить воды!

Архангельск присоединился к всероссийской акции «Refill / Наполним заново». Теперь в столице Поморья появились заведения, отмеченные особой наклейкой, — там жители и гости столицы Поморья смогут бесплатно налить в свою бутылку чистой питьевой воды.

— Это один из самых быстрых проектов, от идеи до реализации прошло меньше недели. Написала ребятам из Питера, авторам акции, предложила два варианта — либо мы тиражируем проект, либо делаем самостоятельно. Они, чтоб не придумывать велосипед, предложили продолжить проект, чтобы выйти на всероссийский уровень. Скинули макеты наклеек, «Множество» напечатало их, дело стало за предприятиями общепита, — рассказала 29.ru организатор акции в Архангельске Александра Усачева.

Партнеры проекта — вегетарианское заведение Рада и К. С-Петербург, региональное экологическое движение «42» и проект «Архиважно». Сейчас в акции участвуют кафе «Хурма» (Набережная Северной Двины, 55), бар «Баня» (проспект Чумбарова-Лучинского, 7, корпус 1) и фьюжн-кафе Terrasa (улица Поморская, 54). Но в скором времени этот список станет шире — идут переговоры с другими заведениями, планируется, что к следующему году их будет не менее 20-ти.

В 2016 году по всему миру продано более 480 млрд пластиковых бутылок. К 2021 году это чисто увеличится до 583,3 млрд в год,

согласно самым последним оценкам

глобального отчёта по экспорту Euromonitor

International

Одна из главных задач акции — воспитать экопривычки у жителей и снизить количество пластика, который ежедневно идет на выброс. Также организаторы планируют провести серию публичных лекций, что рассказать северянам о проекте подробнее. Возможно, при интересе предпринимателей из других городов Поморья, акция расширит границы.

Кафе, бары, рестораны и любые общественные пространства могут присоединиться к акции. Для этого нужно написать организаторам в соцсетях — Александре Усачевой или Анне Бегеба. Так же можно связаться по телефону — +7 9115640624 (Александра).

Такие наклейки появились на заведениях в четверг