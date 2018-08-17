Сообразили на двоих: ужин в китайском ресторане «Храм дракона»

В этом году ресторану исполняется 18 лет. Совершеннолетие он отметил сменой шеф-повара китайской кухни — теперь за нее отвечает Гао Минг Фэн — и обновлением китайского меню. Кстати, китайские блюда готовят жители Поднебесной. Они совсем не говорят по-русски. У них есть специальный переводчик, передающий заказы и пожелания посетителей.

Интерьер

Кира: Когда я вошла в ресторан, то замерла на минуту и ущипнула себя, решив, что я заснула на ходу или у меня начались видения. Прямо из московской духоты я вошла в прохладный дворец с обилием зеленой растительности и красивыми резными картинами-декорациями. Через центр ресторана бежит река, в которой плавают японские карпы кои и красноухие черепахи, по мостику гуляют императорские уточки мандаринки. Где-то между столами прячутся два золотых фазана, готовые появится в самый неожиданный момент.

Жанна: Впервые я попала в этот ресторан в начале 2000-х. И это был первый китайский ресторан в моей жизни. Я тогда подумала, что, наверное, так и должны выглядеть эти рестораны. Но потом я обнаружила, что китайские рестораны — это обычные забегаловки с дешевой едой. А это место — настоящий храм еды и культуры с рыбками, птичками и невероятными декорациями. Нигде в мире я не встречала ничего подобного, заходя в китайские заведения. И я знаю, что только в Москве есть такой уникальное место. Хотя до самого Китая я пока так и не доехала.

В ресторане представлены две полноценные кухни — японская и китайская. Гостям предлагают выбрать из аквариума карпа, форель, угря или лобстера и способ приготовления — по-китайски или по-японски.

Кира: Столько искушений и незнакомых названий. Моим фаворитами стали микс-салат с крабом. В нем сплошные витамины, легкость и радость жизни, а краб мгновенно тает во рту. Ролл «Филадельфия», наоборот, удивил своей основательностью. В нем, помимо классического набора из сыра «Филадельфия», авокадо и лосося, есть мясо краба. Размеры роллов оказались гораздо больше привычных. Ну а яркое, словно радуга, ассорти из дим-самов — это просто воплощение Китайского нового года. У каждого дим-сама свой неповторимый цвет и вкус. Люблю такие сюрпризы. Так как я заядлый вегетарианец, то заказывать утку по-пекински мы не стали. Ее в ресторане предлагают брать на компанию. Но я с интересом наблюдала за настоящим представлением, которое происходило за соседним столом. Там шеф-повар виртуозно разделывал тушку готовой утки на 108 кусочков, сервируя подачу луком порей, молодыми свежими огурцами, рисовыми блинчиками и устрично-сливовым соусом. Так как в августе на утку по-пекински действует специальная цена, то такое представление разыгрывается в ресторане каждые полчаса. У меня даже мелькнула шальная мысль — а не бросить ли свой ЗОЖ, и не поучаствовать ли со всеми в празднике жизни.

Жанна: Меня покорил ролл «Дракон». Он одновременно легкий и сытный: копченый угорь с сыром «Филадельфия», кедровыми орешками, кунжутом и имбирем. Салат с морепродуктами «Сифудо сарад» а оказался основательным и тяжелым. Он напомнил мне мужчину-бизнесмена, который всегда идет к своим целям и уже много чего достиг в этой жизни. В салате изобилие самых разных морепродуктов, приправленных устричным соусом, и даже свежие овощи здесь кажутся сытными. А микс-салат с крабом, наоборот, похож на радостную молодую девушку. Она легка как ветер и ее невозможно догнать. От жареных баклажанов я ничего не ожидала. А зря. Они оказались в меру острыми, в меру сладкими, легкими и хрустящими.

Барная карта

Кира: В самый пик московской жары алкоголь — не самая лучшая компания. Но при желании можно охладиться холодным белым сливовым вином. Сам список вин — внушительный: японские, корейские, китайские, австралийские, новозеландские, испанские, чилийские… А вот мимо лимонада «Китайский личи» я не смогла пройти. Он прекрасно освежает в жару, наполняя вкусовые рецепторы новыми ощущениями — микс клубники, красной смородины и винограда.

Жанна: Я обожаю манго. Поэтому не смогла устоять и не попробовать лимонад «Сочный манго». Для меня это одновременно идеальный десерт и напиток. И мой любимый оранжевый цвет. На него можно просто смотреть и заряжаться энергией.

Вердикт

Кира: Сюда лучше приходить с компанией друзей, заказывать разные блюда и пробовать друг у друга. Круглые вертящиеся подставки на столах к этому располагают. За один раз не перепробовать даже треть меню. Обязательно вернусь сюда уже более большим составом и продолжу гастрономические эксперименты. И может быть к тому моменту освою язык китайских уточек-мандаринок.

Жанна: Это ресторан — праздник для души и тела. Тело наполняется самыми разными вкусами и ощущениями. А душа наслаждается красотой и погружением в необычную атмосферу. Где еще можно есть салат и общаться с золотым фазаном, пришедшим к твоему столу, чтобы поздороваться. Прекрасное место для перезагрузки от бизнес-процессов.