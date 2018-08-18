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Пир на Волге: чем кормят и какие цены на фестивале еды
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Пир на Волге: чем кормят и какие цены на фестивале еды 

76.ru 18 августа 2018
Фото: 76.ru
Ох, поедим!
Цены выше среднего. Такой вывод мы сделали сегодня, пройдясь по большому фестивалю еды «Пир на Волге» в Ярославле. Пируем на Стрелке до самого вечера. Если вы только собрались на праздник, то приготовьте кошельки — придётся потратиться. Но оно того стоит — у нашего «гурмана в городе» — гастрономический экстаз от тех блюд, что она успела попробовать.
Итак, цены:
— Хот дог — за 149 рублей. — Питы, бургеры мясные — в среднем по 250 рублей— Кофе — от 100 рублей за 0.2, — Лимонады — 200 рублей стаканчик. — Шаверма — по 200-250 — Смузи — от 160.
А вот секретик, как сэкономить — самая недорогая зона расположена вдоль Волжской набережной.
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