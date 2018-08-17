Завтра костромичи могут посетить «Пир на Волге»

18 августа на ярославской Стрелке пройдет самый масштабный городской пикник. Костромичей приглашают посетить «Пир на Волге». Это замечательная возможность весело и вкусно провести выходные, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Во время пикника на Стрелке будут работать разнообразные площадки, где гости смогут поиграть, принять участие в мастер-классах и попробовать множество вкусных блюд.

Лучшие шеф-повара научат готовить удивительные блюда, музыканты порадуют номерами, рестораны города представят свои блюда. И все это будет проходить на свежем воздухе в одном из самых живописных мест города. Ведь Стрелка входит в зону ЮНЕСКО

Большой пикник будет продолжаться в течение дня. Организаторы обещают гостям более 100 активностей и развлечений и знакомство более чем с 50 вкусными брендами.