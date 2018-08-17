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Завтра костромичи могут посетить «Пир на Волге»
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Завтра костромичи могут посетить «Пир на Волге» 

k1news.ru 29 минут назад
Фото: k1news.ru
18 августа на ярославской Стрелке пройдет самый масштабный городской пикник. Костромичей приглашают посетить «Пир на Волге». Это замечательная возможность весело и вкусно провести выходные, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Во время пикника на Стрелке будут работать разнообразные площадки, где гости смогут поиграть, принять участие в мастер-классах и попробовать множество вкусных блюд.
Лучшие шеф-повара научат готовить удивительные блюда, музыканты порадуют номерами, рестораны города представят свои блюда. И все это будет проходить на свежем воздухе в одном из самых живописных мест города. Ведь Стрелка входит в зону ЮНЕСКО.
Большой пикник будет продолжаться в течение дня. Организаторы обещают гостям более 100 активностей и развлечений и знакомство более чем с 50 вкусными брендами.
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