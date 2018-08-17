Житель Твери, работавший курьером в ресторанах высокой кухни, не довозил еду до клиентов, а съедал её сам

Столичные полицейские задержали курьера, который не выполнял свои должностные обязанности, он не доставлял еду до заказчика. Мало того, он сам её съедал. Как сообщает "Московский монитор" со ссылкой на пользователей известного сервиса, житель Твери работал только в дорогих ресторанах. Он должен был доставлять клиентам изысканные блюда высокой кухни, но их не довозил. В свое оправдание он говорил, что уронил заказ и всё рассыпалось. Из-за высокой стоимости блюд в полиции приняли решение считать это кражей.