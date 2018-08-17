«Яндекс» стал съедобным: в Новосибирске начали тестировать доставку готовых блюд

Сервис Яндекс. Еда начал работать в Новосибирске в пятницу, 17 августа. Пока через него можно заказать блюда только в семи заведениях Новосибирска, большинство из которых и так работают только на доставку. В перспективе «Яндекс» обещает охватить большую часть местного общепита.

Курьера Яндекс. Еды корреспондент НГС заметил на улице Ленина: он двигался со смартфоном в руке, явно пытаясь найти нужный адрес. На сайте сервиса при выборе города Новосибирск сейчас всего семь заведений, большая часть из которых работает только на доставку. Единственным более или менее известным кафе в списке оказалась Trattoria La Trenta, которая на перекрёстке улиц Урицкого и Ленина.

Совладелец Trattoria La Trenta Андрей Коротышев в разговоре с корреспондентом НГС признался, что пока ни одной доставки через сервис ещё не было. «Именно сегодня заканчиваем настройки», — говорит ресторатор.

Руководитель PR-службы Яндекс. Еда Ася Шестакова подтвердила, что сервис действительно запущен в Новосибирске сегодня, 17 августа, но пока речь идёт только о тестировании услуги.

«Мы активно работаем с местными ресторанами, кафе, барами, закусочными и другими заведениями, где вкусно кормят. Как только мы будем готовы похвастаться качеством и скоростью — сразу об этом расскажем», — пообещала представитель сервиса.

Яндекс. Еда — сервис для заказа готовых блюд в офис или домой, объединяющий даже те рестораны и кафе, где нет собственной доставки. Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android, а оплатить — банковской картой или наличными курьеру. Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того, как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.

Подобного рода службы в последние несколько лет появились во всём мире. В частности, у компании Uber есть подразделение Uber.Eats. В России, кроме Яндекса, на этом рынке работают службы Delivery club, ZakaZaka, Eda.me и другие. Особенностью этих служб, в частности, является то, что курьеры, как правило, перемещаются не на машинах, а пешком или на велосипеде — это существенно расширяет круг потенциальных сотрудников сервиса и позволяет выполнять заказы даже в час пик, невзирая на пробки.

В Новосибирске уже работает похожий проект под названием Zavezu, созданный на базе местного сервиса заказа такси Taxisto. Правда, в отличие от Яндес. Еды местный сервис предлагает доставку любых вещей или покупок, а не только готовых блюд.

Что касается доставки именно еды, то по данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас действует 535 организаций, предлагающих такую услугу. Абсолютное их большинство их — заведения общепита, которые доставляют только собственные блюда. В этом году количество таких структур выросло на 5,5%.