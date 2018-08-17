Die Welt (ФРГ): Ангела Меркель и «автомат» с водкой

О кафе, в которых любит бывать политический Берлин, и о том, какие предметы не стоит брать с собой.

Не каждый день встречаешь своего канцлера, когда рядом с тобой на столе лежит «калашников» из стекла, наполненный водкой. В такое неловкое положение попала недавно одна известная публицистка. Незадолго до этого она купила этот странный подарок во время отпуска в Прибалтике, он должен был сыграть определенную роль во время новоселья на так называемой даче в Бранденбурге. Но из-за большого размера взять его в самолет ей не удалось, и поэтому его позже захватила с собой подруга, также проводившая отпуск в Прибалтике.

Передача предмета произошла в их традиционном месте встреч «Кафе Эйнштейн», у которого есть тихий пивной сад, уютно спрятавшийся между находящейся поблизости штаб-квартирой ХДС и началом улицы. «Автомат» с водкой лежал на столе, когда в сопровождении телохранителя в сад вошла Ангела Меркель , разговаривая с каким-то человеком. Публицистка побледнела, но канцлер сделала вид, как будто не заметила, что люди, пишущие о ней, дарят друг другу водку в сосудах, имитирующих автоматическое оружие.

Это «Кафе Эйнштейн» не надо путать ни с одноименной сетью кафе, ни с одноименным ресторанчиком на улице Унтер ден Линден, который даже в путеводителях называют популярным местом встречи политиков. Кафе и рестораны, в которых любит бывать политический Берлин, подвержены конъюнктуре. Прежде чем правительство возвратилось на берега Шпрее, это был «Парис Бар» на Кантштрассе в Западном Берлине, в котором восточноберлинский драматург Хайнер Мюллер (Heiner Müller) в 1989 году в вечер падения Берлинской стены, услышав, что СЕПГ не только его, но и его соотечественников выпустила на Запад, в ужасе воскликнул: «Зачем они это делают?»

Дорогу туда знают теперь только знатоки. Зато непроходящей популярностью среди политиков и представителей богемы пользуется ресторан «Борхардт» на площади Жандарменмаркт. Но более или менее молодые женщины-депутаты парламента предпочитают встречаться в «Цимт унд Цуккер» прямо на берегу Шпрее. Там есть мягкие диваны и дают блинчики. Здесь для обсуждения закулисных тем во второй половине дня встречаются те, кто предпочитают проводить вечера с детьми или хотят просто поговорить с ними по телефону.

Совершенно новое место встреч открыли для себя этим летом сотрудники ХСС — ресторан «Цолльпакхоф» рядом с главным офисом Федеральной разведывательной службы. Пивной сад ресторана находится прямо на берегу Шпрее, и там было относительно прохладно этим жарким летом. Под тенистыми деревьями, рядом с сотрудниками спецслужб и велотуристами не бросалось в глаза, что кое-кто пьет пиво уже днем. Кроме того, там, глядя прямо на ведомство федерального канцлера, можно время от времени молча покачать головой.