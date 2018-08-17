На Смольном проспекте открылся ресторан La Perla Nera с черными икрой и трюфелем

Один из старейших петербургских рестораторов Игорь Мельцер открыл новый ресторан недалеко от Смольного. La Perla Nera — второй филиал легендарного рыбного La Perla Fish House — ранее «Матросская тишина». Первый филиал — демократичный устричный La Perla Seafood — заработал в начале лета на улице Рубинштейна.

В La Perla Nera, как в La Perla Seafood, самое главное — морепродукты, но в этом заведении есть еще и специальный раздел в меню Nera, что в переводе с итальянского означает «черный». Здесь представлены блюда с черным трюфелем и черной икрой — ее продают в банках и добавляют в салаты, севиче, тартары и яичную закуску, которую сервируют в пластиковой посуде в форме яйца Фаберже. Черную икру поставляют из Астрахани, где находится единственное номерное стадо осетровых в дельте Волги, отсюда, по словам Игоря Мельцера, и ее невысокая цена — 380 рублей за 10 грамм.

За кухню отвечает француз Филипп Гот, который шефствовал в ресторане «Матросская тишина», поэтому, помимо устриц, икры или плато с морепродуктами, можно попробовать авторские блюда Филиппа, для которых он использует рецепты Франции и Каталонии. Заказывайте фирменный ризотто с филе судака, вонголе и лимонным желе или баранью лопатку, томленную двенадцать часов в белом вине. На десерт советуем каталонский крем-брюле или, например, водка-бабу с пряной ананасовой сальсой.

В интерьере все просто — сдержанные цвета и отсутствие декора. Им занималось Архитектурное бюро 11 во главе с Анной Дельгядо и Николаем Конашеноком (La Perla Seafood Bar, «Рюмочная» в «Бутылке»).

Игорь Мельцер, ресторатор

Морепродукты мы везем с Дальнего Востока, а хорошую черную икру нашли в дельте Волги, и поэтому продаем по невысокой цене. Самое главное в рыбном ресторане — правильно хранить продукцию. В центре зала La Perla Nera установлено специально оборудование — здесь у нас лежат устрицы, моллюски вонголе, морские ежи, крабы и другие деликатесы. И кстати, запомните раз и навсегда: устрица должна быть не свежей, а живой! Чтобы это проверить, сбрызните ее лимонным соком, если она шевелится — с ней все хорошо, если нет — просите заменить».

Ресторан La Perla Nera

Смольный проспект, 6 Узнать подробнее

Текст: Дарья Гнашко

Фото: Александр Огурцов