Семь раз продегустируй и столько же поешь: топ авторских блюд фестиваля Пир на Волге

Завтра на Стрелке будет очень вкусно

18 августа на Стрелке в Ярославле устроят такой широкий пир, что готовьте ваши животы к этому празднику. Настоятельно рекомендуем не есть, может быть, даже с этого вечера, чтобы в субботу вместить в себя хотя бы часть из тех авторских блюд, которые будут манить вас своим пикантным ароматом. Ах, да, а сколько дегустаций нас ждёт. Но всё по порядку.

76.ru собрал в один путеводитель всё самое необычное, натуральное и многообещающее на завтрашнем фестивале «Пир на Волге». Не одними бургерами сыты будем!

Дегустируй!

Большой пир не обойдётся без всевозможных дегустаций. Что можно попробовать на Стрелке бесплатно?

Кое-что можно попробовать на фестивале бесплатно

В зоне под названием TUNDRA в течение дня бармен будет угощать коктейлями за фотографию с хэштегом #TUNDRA в фотозоне. Здесь же можно бесплатно её и распечатать.

Угурт-бар (также как йогурт, только угурт) с гранолой и мюсли и дегустация фермерской молочной продукции будет на островке «Углече поле».

Угощать ростовскими сырами будут на островке «Светлоозеро».

Тортами и пирожными бесплатно угостят бренды «Русская нива» и «Частная галерея».

Сосисками и колбасами можго угоститься на островке «МясоЯР», а бренд «Мириталь» угостит блинчиками и «чебуренями».

Бонус: найди на Пире тележку с желтой коровой и попробуй мороженое ручной работы из абсолютно натуральных ингредиентов — полезное и для детей, и для взрослых!

Авторские угощения

А теперь перейдём к необычному, сочному и ароматному. Собственно к тому, зачем мы пойдём на пир.

Это вам не просто хот-доги

Ресторан «Прайм» приготовит для гостей шаверму с мраморной говядиной. Наверняка, эта шаверма запомнится вам больше, чем все, что вы ели до этого.

Попробуйте картошку фри с начинкой от кафе «Буланже». Здесь же будут готовить рыбу и овощи.

Ресторан отеля «Ibis Ярославль» приготовит картофельные вафли с начинками.

Обещают быть кусными колбаски в тортилье от ресторана «Джузеппе».

Ростовский ресторан «Трактиръ» приготовит сырные оладушки и «медвежью лапу». Правда, что скрывается за этим названием придётся смотреть уже лично.

Ресторан «Русская охота» предлагает блюда для настоящих мужчин. Или как минимум не для вегетерианцев: бургеры и лепёшки с рваным диким мясом.

Будет на пире уголок и для вегетерианцев — от кафе «Овсянка». Здесь приготовят фалафель, Vegбургер, веганские десерты.

Настоящий гастрономический хит приготовят от усадьбы «Вощажниково» — бычка на вертеле!

Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Блюда на гриле

Брискет (грудинку), утку и рёбрышки приготовят в коптильне в сети заведений взрослой кухни «Пинта» и «Брюгге». Это не совсем похоже на вкус гриля, мясо из коптильни получится больше «с дымком» и пропечёное.

Блюда на гриле любят все Кафе «BBQ religion» пожарит для вас колбаски, ребрышки и кукурузу-гриль.

Lounge Cafe «Марракеш» добавит немного востока с люля-кебаб, пловом и куриными крылышками на гриле.

Проект «JUST FOOD» будет готовить на гриле хот-доги и цветную шаверму.

Морепродукты

Ценителям рыбных деликатесов придутся по душе креветки, лангустины, фиш&чипс с очага от «Ямми Дайнер». Здесь же приготовят сэндвичи с красной рыбой и сельдью.

Попробуйте раков, лангустинов и плов с морепродуктами от магазина морских деликатесов «Раковаръ».

Кухня на колёсах

Так называемые фудтраки очень популярны в Америке и Европе. Для тех, кто не готов так сразу переходить к блюдам из «рваного дикого мяса» эти предложения могут оказаться по душе.

Ищите весёлые фудтраки

«Beetle Chef» угостит хот-дога, трак «Steak Me Truck» приготовит стейки, бургеры и картошечку из печи. «OldBus Coffee» обещает много кофе и лимонадов, а фудтрак «Правда, Вкусно!» накрутит шавермы. Отдельно отметим «Картошку-вертушку» со спиральными чипсами из картошки, которые приготовят при вас.

Русская кухня

Будет представлена на мастер-классах от шеф-поваров из Москвы, Тольятти, Ярославля, Белгорода.

11:00 «Ругай с колбасками по-французски». Приготовит специалисст по ремесленным колбасам, эксперт в вопросах колбас, паштетов, ветчин Андрей Куспиц (Москва).

12.30 «Утиная грудка по-белгородски». Её приготовит шеф-повар кулинарного фестиваля «Русская Каша» Виталий Анацкий (Белгород).

14.00 Тольятинское «Тельное из судака под вишневым соусом». Будет готовить шеф-повар гастрономического фестиваля «Рыба моя», кулинарный блогер, автор кулинарного блога Bagel&Beagle (Бублик и Бигль) Ирина Терезникова (Тольятти).

15.30 Гастрономическая реконструкция: «Яръушки рыболепные». Они стали открытием прошлогоднег офестиваля. За их приготовление возьмётся су-шеф ресторана «Собрание», обладатель Дипломов «За самое лучшее тесто» и «Народные пельмени» на фестивале пельменей-2017, Елена Шебунина (Ярославль).

17.00 Гастрономическая реконструкция: «Ярославская перепелка с полбой, петрушкой и свеклой». Это блюдо создаст бренд-шеф городского пикника «Пир на Волге», признанный «король» гриля, автор книги «Правило бургера», бренд-шеф сети кулинарных школ Live Kitchen, шеф-повар компании Weber (Грили) Григорий Мосин (Москва).

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