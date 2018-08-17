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Несколько хулиганов устроили массовую драку в Курортном районе Петербурга
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Несколько хулиганов устроили массовую драку в Курортном районе Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Несколько посетителей устроили массовую драку, сломали мебель и побили посуду в ресторане в Курортном районе, сообщают «Невские новости».
Инцидент произошел в ночь на 17 августа, отряд нацгвардии по Курортному району задержал шестерых хулиганов, которые затеяли драку в ресторане на Приморском шоссе.
Известно, что между посетителями ресторана произошел конфликт, они решили выяснить отношения с помощью кулаков.
Шестеро самых буйных мужчин от 30 до 36 лет нанесли друг другу телесные повреждения, разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель.
Они были задержаны и доставлены в отдел полиции.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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