Несколько хулиганов устроили массовую драку в Курортном районе Петербурга

Несколько посетителей устроили массовую драку, сломали мебель и побили посуду в ресторане в Курортном районе, сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел в ночь на 17 августа, отряд нацгвардии по Курортному району задержал шестерых хулиганов, которые затеяли драку в ресторане на Приморском шоссе.

Известно, что между посетителями ресторана произошел конфликт, они решили выяснить отношения с помощью кулаков.

Шестеро самых буйных мужчин от 30 до 36 лет нанесли друг другу телесные повреждения, разбили посуду, несколько кальянов и повредили мебель.

Они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.