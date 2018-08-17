Fix рrice для состоятельных: на Патриарших открылся ресторан, где цена каждого блюда — 15 тысяч рублей

На Патриарших прудах открылся суши-бар Akita Sushi. Прямо на вывеске у входа в ресторан два хештега: «очень дорого» и «очень вкусно». Меню здесь же — всего четыре позиции. Три сета суши и один — мяса, ценник везде одинаковый: 15 тысяч рублей.

Рядом с небольшим крыльцом скамейка и опять табличка: «Только для посетителей». У входа меня встречает человек, преставившийся супругом владелицы. Беседовать на диктофон он отказывается, говорит, что за него лучше скажут посетители заведения. Но в небольшом зале никого. Искать человека, который побывал в этом ресторане, пришлось самим. Критик Moscow Restaurants Михаил Костин остался не в восторге.

Михаил Костин критик Moscow Restaurants «Подач достаточно много получалось, по-моему, больше десяти, но порции мизерные, очень маленькие. За такие деньги продается не столько продукт, сколько продукт плюс определенный спектакль, а этого ничего в Akita нет. Я не могу быть уверенным, что продукт эксклюзивный, качественный по одной простой причине, что мне об этом никто не рассказал, никто никакие бумажки не показал. Концепция, которую они выбрали по меню, и ценовая политика, которую они прикрепили к этому меню, предполагают другой интерьер и другое обслуживание. Они предполагают более тесный контакт с шефом, большую вовлеченность гостя в процесс готовки, а там получается обычный суши-бар с обычным интерьером. Это очень напоминает стриптиз-клубы 90-х в Москве — вот, сразу ассоциация такая идет, по подсветке, по освещению, по расположению мебели».

Мне предлагают оставить контакты и обещают перезвонить в течение недели: PR-менеджер очень занятой человек. Я осматриваюсь: на потолке — птички оригами; у входа — снимки блюд. Дорогостоящие сеты каждый раз разные, мне объясняют, что тут все зависит от шефа и привезенных из Японии продуктов. «Адвокатом» заведения выступает ресторанный критик Владимир Гридин — богатым тоже нужно где-то есть.

Владимир Гридин ресторанный критик «Насколько хороша или плоха такая ресторанная концепция, это вопрос вкуса, морали, этики и внутреннего развития каждого человека. В Москве, действительно, очень мало дорогих ресторанов. С точки зрения гастрономичности, их еще меньше. С точки зрения ресторана, как места, которое выбирается для того, чтобы потратить на показ большую сумму, этих мест на пальцах одной руки пересчитать, и Akita — это пятый или шестой палец будет, так что в маркетинговом смысле этот ресторан вполне себе вписывается в картину существующего мира в России и в Москве».

Напоследок мне предлагают перекусить. В заведении уверены, что лучше есть один раз в месяц, но такое как в Akita, чем то, что журналист вроде меня покупает себе каждый день.