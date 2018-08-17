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Тюлень Сэмми повадился ходить в рыбный ресторан
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Тюлень Сэмми повадился ходить в рыбный ресторан 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Тюлень Сэмми, живущий в океане, стал постоянным клиентом одного из рыбных ресторанов в столице Ирландии Дублине. Настойчивый тюлень регулярно сходит на берег, переходит дорогу и ждет свое блюдо, после чего отправляется обратно в воду.
У Сэмми нет никаких проблем с дорогой до любимого ресторана. Он просто выбирается из воды, шлепает по гавани, а затем ползет по двухполосной дороге к любимому ресторану.
Сэмми уже давно стал «своим» для местных жителей. Иногда сотрудники «Маяка» дают ему рыбу. Иногда они отгоняют его при помощи стула. Но Сэмми не расстраивается. Главное для него — прогулка. И рыба. В основном — рыба.
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