Тюлень Сэмми повадился ходить в рыбный ресторан

Тюлень Сэмми, живущий в океане, стал постоянным клиентом одного из рыбных ресторанов в столице Ирландии Дублине. Настойчивый тюлень регулярно сходит на берег, переходит дорогу и ждет свое блюдо, после чего отправляется обратно в воду.

У Сэмми нет никаких проблем с дорогой до любимого ресторана. Он просто выбирается из воды, шлепает по гавани, а затем ползет по двухполосной дороге к любимому ресторану.

Сэмми уже давно стал «своим» для местных жителей. Иногда сотрудники «Маяка» дают ему рыбу. Иногда они отгоняют его при помощи стула. Но Сэмми не расстраивается. Главное для него — прогулка. И рыба. В основном — рыба.