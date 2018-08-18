В ресторанах холдинга il FORNO Group подают красивое селфи гостей на пенке воздушного капучино

Красивое селфи и вкусный утренний кофе — залог отличного дня. Холдинг il FORNO Group проводит в своих ресторанах вкусную и красивую акцию, делая селфи гостей на пенке воздушного капучино или нежного латте с помощью уникальных технологий объемной печати, сообщают наши коллеги из Restoran.ru. Для любителей пенного — изображение может быть напечатано даже на пивной шапке. Стоит подобный аттракцион всего 50 руб.

Акция проходит в ресторанах «Лимончино», Il Forno, Craft Kitchen, Burger&Pizzetta, Fornetto и 800C Contemporary Steak.