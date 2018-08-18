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В ресторанах холдинга il FORNO Group подают красивое селфи гостей на пенке воздушного капучино
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В ресторанах холдинга il FORNO Group подают красивое селфи гостей на пенке воздушного капучино 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
Красивое селфи и вкусный утренний кофе — залог отличного дня. Холдинг il FORNO Group проводит в своих ресторанах вкусную и красивую акцию, делая селфи гостей на пенке воздушного капучино или нежного латте с помощью уникальных технологий объемной печати, сообщают наши коллеги из Restoran.ru. Для любителей пенного — изображение может быть напечатано даже на пивной шапке. Стоит подобный аттракцион всего 50 руб.
Акция проходит в ресторанах «Лимончино», Il Forno, Craft Kitchen, Burger&Pizzetta, Fornetto и 800C Contemporary Steak.
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