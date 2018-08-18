В Москве состоится гастрономический фестиваль

В рамках Первой Туристской недели регионов России 18-19 августа состоится Гастрономический фестиваль "ГРЕНАДИН". Это праздник вкуснейшей еды, десертов и напитков, познавательных мастер-классов, конкурсов и развлечений.

Фестиваль откроется костюмированным карнавальным шествием участников и посетителей мероприятия. На Фонтанной площади и прогулочных аллеях парка разместятся точки питания различных производителей и продавцов гастрономической продукции. Концертно-развлекательная программа на главной сцене Гастрономического фестиваля "ГРЕНАДИН" создаст особую атмосферу праздника.

Фестиваль заинтересует широкую аудиторию любого возраста и вкусовых предпочтений. Посетители парка станут участниками замечательного праздника еды и развлечений. ​

Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами вкуснейших рецептов и способов подачи блюд и напитков.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Место проведения: ПКиО "Сокольники", КВЦ "Сокольники", павильон № 2 Вход свободный.