Три главных барных открытия этого лета

Неоновая обезьяна, роторный испаритель в усадьбе Голицыных, подвал с джазом и карибские сказки — это не набор слов, это отличные поводы выпить. SNCMedia собрал самые интересные барные открытия этого лета.

Roots bar & bistro

Теперь в районе Патриарших прудов в особняке XIX века на Тверском бульваре есть интересное заведение, которое призывает всех быть ближе к корням. В прямом смысле слова, ведь название переводится, как «Корни». Это именно коктейльный бар, создатели которого свято верят в магию роторного испарителя и русской авторской кухни. Но, на деле, если успех и прийдет, то только благодаря интерьеру: первый этаж выполнен в стиле цветущего сада, а подвал под ним уже ассоциативно отправляет нас в подземелье (к корням) с высохшей древесиной и приглушенным светом.

Что касается барной карты: наверху работает аперитивный бар — здесь миксуют летние фруктовые, цветочные и свежие коктейли: 8 o’clock (450 руб.) с кофейными нотками, Guns & Roses (450 руб.) с кардамоном, розой и итальянским биттером, Revival Bellini (450 руб.) на абрикосовой настойке.

В нижнем баре смешивают травяной Leapfrog с джином и вермутом, настоянном на сельдерее, нежный Animal Fizz на текиле и сладкий Gimlet Choya на сливовом японском вине. Касательно атмосферы: когда-то здесь была усадьба Голицыных, в дом заглядывали известные композиторы, поэты и художники, а также зарождался Художественный театр. Театралов здесь любят и по сей день и угощают игристым при предъявлении билета. В остальном: светское общество заменили фанк-вечеринки.

Neon Monkey

«Неоновая обезьяна» на Большой Дмитровке — это не просто новый бар, это попытка воспроизвести ночную жизнь Бангкока в центре Москвы. Голый бетон, ржавый металл, красное дерево, небрежные граффити, мопед с диджейской установкой и даже тайские массажистки. Да-да, последние раз в неделю делают бесплатный массаж каждому желающему. Правда, настоящая Азия — это не только массаж, главное — это сочетание кислого, сладкого и острого. Так что, приготовьтесь к таким ингредиентам, как карри йогурт, пена из лемонграсса, джин, ароматизированный синим чаем, пена Том Яма, светлый ром, мороженное и сорбеты для акцентов.

Всего в барной карте 12 авторских коктейлей от Наталии Балакиной. «Квай дэ» (490 руб.) построен на сочетании светлого рома и йогуртового шраба, к которым добавлены банановый и дынный ликеры и свежий ананас. «Пху кинь си киу» (450 руб.) — это джин с ликерами какао и апельсиновым, плюс мороженое из молодого горошка.

Стоит заметить, что это не первый смелый барный эксперимент ресторатора Василисы Волковой, ведь прямо в этом помещении недавно закрылся сказочный десертный бар «Гримм». Какие-то из тактических ошибок «Гримма» команда исправила: в «Обезьяне» выставили демократичные цены на еду и увеличили количество посадочных мест. Да и в целом, атмосфера стала бодрее: тут теперь всегда живая улочка Пхукета.

Black Hat bar

Новый проект Димы Соколова (Mr. Help & Friends Bar, Stay True bar, Law&son bar) — это именно карибская история с примесью Ирландии. Дело в том, что на Ямайке и Барбадосе до сих пор сохранились поселения ирландцев. Вдохновившись этим фактом, команда Соколова, открыла принципиально новый тики-бар на карте города. Фактически, интерьер сочетает в себе и элементы ирландского паба и дизайн хижины на берегу океана: индейская пирога, винтажные серф-доски под потолком, островные идолы, вырезанные мастерами…

За баром смешивают образцовые коктейли в тики-бокалах, собранных по всему миру, а на кухне готовят блюда, характерные для карибских островов: ставший трендом этого лета, поке, рагу с козлятиной и свежие морепродукты. Коктейли Black Hat — это не просто алкоголь, характерный для Карибских островов (в баре больше ста видов рома), это своего рода непростая история ирландцев на островах: в 11 Saints Cooler (390 руб.) входит грог из трех видов рома, настоянный на гибискусе и цедре апельсина, мангалор ликер, пименто биттер, манго, лимонный сок, имбирный лимонад. Black Hat — это не попытка что-то переосмыслить и усложнить, но это и не бар с шумными вечеринками. Скорее, место для камерных пьяных заседаний зажиточного сегмента 30+.

The Bix bar

Новый джазовый бар на Патриарших воплотила в жизнь команда Даниила Гольдмана (Mitzva Bar; «Шалом, баклажан»). Теперь подвал рядом с Saxon & Parole сотрясает живой джаз и вечеринки в стиле «Великий Гетсби». Собственно, название тоже из той эпохи: портрет музыканта Leon Bix Beiderbecke встретит вас прямо у входа, над пианино. Бар работает исключительно в вечернем режиме и ориентируется на публику, которая уже поужинала, а теперь хочет лишь музыки, коктейлей и легких закусок. Для ценителей есть отдельная сигарная комната с подборкой винила и оригинальным телефоном 20-х годов и прямой связью с барной стойкой.

В барной карте авторства Максима Ситницкого (Tiki Bar, «Прожектор», Saxon & Parole) американская коктейльная классика из Чикаго, Нового Орлеана и Нью-Йорка, в том числе несколько коктейлей на драфте, крафтовое бутылочное пиво с американских пивоварен и неплохой выбор крепкого алкоголя. Это тот самый подвал, куда можно выгулять свое самое странное и старомодное коктейльное платье.