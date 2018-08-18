Силовики устроили ночную проверку в одном из баров в центре Челябинска

В баре «Доски» на улице Елькина в центре Челябинска ночью 18 августа силовики устроили массовую проверку среди посетителей развлекательного заведения. Об этом 74.ru сообщили очевидцы. В региональном управлении МВД факт проверки подтвердили.

По словам руководства бара, проверка длилась не больше получаса

— Около трёх часов ночи внезапно ОМОН зашёл в бар «Доски», и несколько человек вывели на улицу, — рассказали очевидцы проверки.

Управляющая бара «Доски» Ольга Лиманская рассказала 74.ru, что проверка силовиков заняла около получаса, после чего гости смогли продолжить отдых в заведении.

— Действительно, этой ночью ОМОН проводил плановую проверку в баре, — уточнила Ольга Лиманская. — У гостей бара проверили документы, попросив выйти несколько человек на улицу. У администрации заведения проверили лицензию на алкогольную продукцию и другие документы. После проверки гости смогли вернуться в заведение, никаких негативных отзывов от них из-за проверки мы не получали.

В региональном управлении МВД 74.ru подтвердили, что ночью 18 августа по адресу: Елькина, 5 проводили плановую оперативную операцию, но с чем именно она была связана, в полиции не уточнили.

Проверки силовиков в челябинских развлекательных заведениях — не редкость. К примеру, в прошлом году ОМОН проверил посетителей одной из вечеринок в ночном клубе OPERA.