Ещё
В Тверской области проходит фестиваль, в прошлом году ставший лучшим туристским брендом страны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

В Тверской области проходит фестиваль, в прошлом году ставший лучшим туристским брендом страны 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
18 августа в селе Толмачи Лихославльского района Тверской области проходит фестиваль карельского пирога «Калитка». Здесь гостям предлагают познакомиться с карельской культурой, языком и кухней. По информации пресс-службы правительства Тверской области, среди участников фестиваля представители Тверского региона, Республики Карелия, Белоруссии и Финляндии.
Фестиваль «Калитка» проводится на территории Верхневолжья уже в четвёртый раз. На 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017» в Москве событие заняло первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017».
Все началось с шествия в национальных костюмах и театрализованной музыкальной постановки «Сказ о переселении карел». На сцене выступили фолк-коллективы из разных городов.
В течение всего фестивального действа гостям предлагают традиционные карельские пироги «калитка», на мастер-классах можно научиться их готовить. В конце дня по итогам дегустаций выберут самый лучший из пирогов.
В программе фестиваля также историческая реконструкция эпизода переселения карел на тверскую землю, кулинарный поединок ресторанов и кафе Лихославльского района с присвоением звания «Лидер карельской кухни», знакомство с историей села Толмачи, литературой по краеведению и карельскому языку, карельскими играми и танцами, древними ремёслами.
tvernews.ru: последние новости
Житель Твери, работавший курьером в ресторанах высокой кухни, не довозил еду до клиентов, а съедал её сам В фестивале карельского пирога "Калитка" в Тверской области примут участие делегации из разных стран В Домотканово ждут гостей на "Джаз-пленэр"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ленинград» выпустил новый клип4
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой18
Культовые киногероини, влюбившие в себя мир
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Видео
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение