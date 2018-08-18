В Тверской области проходит фестиваль, в прошлом году ставший лучшим туристским брендом страны

18 августа в селе Толмачи Лихославльского района Тверской области проходит фестиваль карельского пирога «Калитка». Здесь гостям предлагают познакомиться с карельской культурой, языком и кухней. По информации пресс-службы правительства Тверской области, среди участников фестиваля представители Тверского региона, Республики Карелия, Белоруссии и Финляндии.

Фестиваль «Калитка» проводится на территории Верхневолжья уже в четвёртый раз. На 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017» в Москве событие заняло первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017».

Все началось с шествия в национальных костюмах и театрализованной музыкальной постановки «Сказ о переселении карел». На сцене выступили фолк-коллективы из разных городов.

В течение всего фестивального действа гостям предлагают традиционные карельские пироги «калитка», на мастер-классах можно научиться их готовить. В конце дня по итогам дегустаций выберут самый лучший из пирогов.

В программе фестиваля также историческая реконструкция эпизода переселения карел на тверскую землю, кулинарный поединок ресторанов и кафе Лихославльского района с присвоением звания «Лидер карельской кухни», знакомство с историей села Толмачи, литературой по краеведению и карельскому языку, карельскими играми и танцами, древними ремёслами.