На Покровке открылось бистро азиатской кухни — от создателей культовых «Салюта» и «Совка»

Бистро «Цейлон» — это блюда, продукты и кулинарные техники Шри-Ланки, Индии, Таиланда и Малайзии в одной тарелке. В меню — рис и разнообразные виды карри, напитки на основе чая. Авторы бистро заверяют: впервые в Нижнем Новгороде представлены роти, масала, дал, массаман, навратан, ваталаппан, хопперс, малай кёфта, кокосовый самбол и еще много разного и необычного.

Шеф-повар проекта Анастасия Трутанова — ученица совладельца и бренд-шефа московских ресторанов Delicatessen и «Юность» Ивана Шишкина . А потом уехала на Шри-Ланку зимовать и учить ланкийцев печь блины и варить голландский соус. Отвечает за кухню в двух кафе на южном побережье острова, а теперь участвует в команде проекта «Цейлон» в Нижнем Новгороде.

— Новый для города фуд — заведение с индийской кухней, — поделился впечатлением Максим Прытков. — Интересно, демократично, свежо.

Создатели «Цейлона» рассчитывают, что новое заведение станет не просто кафе, а частью новой ветви городской культуры. Ранее Сергею Уханову, Максиму Куплянину и Денису Борисову удалось удивить нижегородцев и влюбить их в свои заведения «Салют», «Совок» и «Юла Pizza». Нижегородцы оценили уютный двор, скрывающийся в глубине шумной Покровки.

— Как они умудрились найти такое пространство в самом центре города? — удивилась Екатерина Шемякина.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит Ресторанный день. Чтобы лучше ориентироваться среди заведений, мы составили карту точек общепита.