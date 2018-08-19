Где поесть в Нячанге и сколько это стоит

В Нячанге представлено огромное разнообразие кухонь всего мира Можно выделить такие популярные блюда как хрустящие спринг-роллы (национальные блинчики), множество морепродуктов, традиционные суши и роллы японской кухни, разнообразные мясные блюда, национальные супы и т.д.

Фо — легендарный вьетнамский суп с курицей или говядиной. Однако полезно знать, что этот суп — блюдо семейное, готовящееся более пяти часов. В Нячанге есть кафе, в которых только его и подают — гордость и традиция местного заведения.

В городе есть великое множество разнообразных ресторанов и кафе, ведь это курортный город. Особенно в туристическом центре. Особенно рядом с морем. Цены в таких заведениях довольно высоки: средний чек варьируется в пределах от 500 000 до 900 000 донгов на двоих (это примерно $ 21,54 — 38,77).

Можно, конечно, отведать местного «колорита», сидя на маленьком пластиковом стульчике под аккомпанемент, исполняющего задушевную композицию о вкусном рисе и любви, вьетнамского тенора. Это вам обойдется в 25 000 — 60 000 донгов (примерно $ 1,08 — 2,58). Но стоит учесть, что меню в таких заведений не радует разнообразием, а атмосфера совсем не подходит для уютного семейного ужина.

Для любителей морепродуктов есть несколько шведских столов, где вы платите за вход и едите дары моря сколько душе угодно. Стоимость входа начинается от 250 000 донгов за человека ($ 10,77). Но есть ощутимый минус — это излюбленные места китайцев, а, значит, будет шумно.

К счастью, существуют и заведения со средним чеком в районе 200 000 — 400 000 донгов на двоих включая напитки ($ 8,62 — 17,23). Кухня в таких заведениях нередко может приятно удивить. К таким заведениям относятся Maxi foods cafe, Armenia, The local, Rock café и многие другие.

Давайте рассмотрим ассортимент одного из таких кафе — «Maxi Foods», что находится в самом центре города над магазином «А-Mart», через дорогу от отеля «Alana». У кафе обширное меню, представляющее сразу несколько традиционных направлений. Тут и наша любимая окрошка, и борщ, и замечательные котлеты с качественным пюре, и всем известная домашняя лапша вок с мясом или морепродуктами, и изысканные стейки из тунца, свиного ошейка, страуса и оленины. Ну и куда же без настоящих домашних пельмешек? Цены в этом заведении начинаются от 40 000 донгов за блюдо ($ 1,72).

Любителям экзотики могут приглянуться эксклюзивный суп «демар» (крем-суп на кокосовом молоке с морепродуктами, томлеными в вине с зеленью), пиранья на гриле, креветки с соусом «тирияки», отварные или жаренные с вином и зеленью, кальмары. При чем все морепродукты не достаются из холодильника, а вылавливаются каждое утро! Вы можете заказать хоть нашу любимую рульку, хоть запеченного в фольге ската! А сборный микс, куда входит большое разнообразие морепродуктов, мяса и фирменных соусов порадует любого, даже самого требовательного гостя. Так же в кафе огромный выбор роллов и пицц, как классических, так и эксклюзивных.

Отдельно стоит отметить, что в кафе есть большое детское меню. Повара русские, поэтому готовят без фанатичного использования специй, и вы спокойно и безопасно сможете накормить ребенка.