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Уличная еда может быть небезопасна
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Уличная еда может быть небезопасна 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Роспотребнадзор выписал московским ресторанам сети McDonald’s штрафов на сумму 5,5 млн рублей. В результате плановых проверок здесь обнаружили более сотни нарушений. Впрочем, как считают эксперты, они достаточно типичны для большинства заведений общепита. Что можно есть и что не стоит, если вы идете в столовую, кафе или ресторан?
Специалисты Роспотребнадзора проверили 44 ресторана почти во всех округах Москвы. Нарушения обнаружились во всех заведениях. У инспекторов возникли претензии к санитарному состоянию вентиляции, производственных и складских помещений, технологическим процессам, хранению продуктов, продаже еды на вынос через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто».
Роспотребнадзор не устроило качество уборки помещений, меры борьбы с грызунами и насекомыми. Персонал допускался к работе без медосмотра и вакцинации. Во время проверки специалисты отобрали более 400 образцов продукции.
При этом в 15 из них — салатах, сэндвичах, молочном коктейле и мороженом — нашли патогенную микрофлору.
Диетолог Марина Ваулина считает, что претензии к 15 блюдам из 400 проверенных — не самый плохой показатель. Врач дала советы, как правильно пользоваться общепитом, чтобы сохранить здоровье.
— Выбирайте места, где блюда готовятся при вас и сразу подаются, а не стоят и не ждут клиента, пусть даже и в каком-то закрытом лотке, — пояснила Ваулина. — Ведь буквально через 20 минут жиры в блюде начинают окисляться, идет и обсеменение продукта микрофлорой, которая содержится сейчас в воздухе.
Врач также советует не посещать летние кафе, стоящие вдоль проезжей части.
— Если рядом дорога, то с нее ваши блюда и напитки летит пыль и осаждаются тяжелые металлы, содержащиеся в автомобильных выхлопах, — говорит диетолог. — Если уж обедаете в летнем кафе, то пусть оно будет в парке или пешеходной зоне, которых в Москве сейчас много.
Врач также советует ничего не покупать в точках «уличного питания» у станций метро.
— Их работники, судя по моим наблюдениям, не соблюдают элементарных требований гигиены. Поэтому никакой шаурмы и прочих кебабов, все это небезопасно, — уверена Марина Ваулина.
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