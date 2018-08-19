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Ресторан подал в суд на Гордона Рамзи
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Ресторан подал в суд на Гордона Рамзи 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Компания Cajun Conti, которая владеет рестораном New Orleans Oceana Grill, подала в суд на знаменитого шеф-повара, ведущего передачи «Кошмары на кухне» Гордона Рамзи. Рестораторы обвинили Рамзи в том, что он выставил их заведение в ложном и отрицательном свете.
Причиной стала публикация на Facebook выпуска «Кошмаров на кухне» за май 2011 года. На кадрах Рамзи высказывает опасения по поводу температуры хранения мяса крабов и креветок. Затем он нюхает продукты, и его демонстративно рвет в мусорный бак.
Адвокаты Cajun Conti заявили, что многие сцены из шоу были постановочными. Якобы продюсеры «Кошмаров на кухне» специально добивались преувеличено драматичных моментов.
В частности, в одной из сцен Рамзи находит на кухне мышеловку с трупами трех грызунов. Кроме того, было показано, как посетители возвращают блюда поварам.
Сотрудники Cajun Conti попытались остановить выпуск, подав иск еще в 2011 году. Тогда сторонам удалось достичь договоренности, согласно которой выпуск не может быть опубликован в будущем, передает The Mirror. Также в требованиях компании указано, что показанное в выпуске не соответствует нынешнему состоянию кухни.
В компании заявили, что Рамзи и его команда показали популярный ресторан как неудачный, антисанитарный и плохо управляемый специально для повышения рейтингов. Кроме того, сама публикация видео является нарушением предыдущего соглашения сторон.
Отмечается, что Oceana Gril имеет пятизвездочный рейтинг на Tripadvisor и преуспевает. В ресторане подают блюда луизианской кухни, в том числе, из морепродуктов и рыбы.
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