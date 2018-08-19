Почти 500 человек отравились салатом в США

В 15 американских штатах у 476 человек было диагностировано кишечное заболевание циклоспориаз после употребления салата в заведениях одной из сети ресторанов быстрого питания.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
По данным телекомпании, отравление было зафиксировано у людей, которые ели в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
Отмечается, что расследование инцидента продолжается. В настоящий момент изучается информация о поставщике салата-латук и моркови.
Ранее сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова в беседе с НСН рассказала о проверках в регионе после массового отравления.