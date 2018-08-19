Почти 500 человек отравились салатом в США

Почти 500 человек отравились салатом в 15 штатах США

В 15 американских штатах у 476 человек было диагностировано кишечное заболевание циклоспориаз после употребления салата в заведениях одной из сети ресторанов быстрого питания.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

По данным телекомпании, отравление было зафиксировано у людей, которые ели в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»

Отмечается, что расследование инцидента продолжается. В настоящий момент изучается информация о поставщике салата-латук и моркови.