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Почти 500 человек отравились салатом в США
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Почти 500 человек отравились салатом в 15 штатах США 

RT на русском 3 часа назад
В 15 американских штатах у 476 человек было диагностировано кишечное заболевание циклоспориаз после употребления салата в заведениях одной из сети ресторанов быстрого питания.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
По данным телекомпании, отравление было зафиксировано у людей, которые ели в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
Отмечается, что расследование инцидента продолжается. В настоящий момент изучается информация о поставщике салата-латук и моркови.
Ранее сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова в беседе с НСН рассказала о проверках в регионе после массового отравления.
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