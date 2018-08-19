Как правильно выбрать вино в ресторане

Усаживаясь поудобнее за ресторанным столиком, мы уверенно берем в руки меню. Знаем, где что там искать: закуски в начале, десерты в конце. Примерно представляем, как выглядят те или иные блюда, как их готовят и из чего. Да и официанты обычно готовы пояснить, если что-то не очень понятно. Совсем другое дело ресторанная винная карта.

Если честно, мы все еще робеем перед ней. Даже те, кто в этом никогда не признается, наслаждаясь в своей компании ролью знатока разных напитков. Мы еще не очень хорошо разбираемся в сортах винограда и винодельческой географии.

И в технологических нюансах тоже. Сухое вино из винограда позднего сбора многих ставит в тупик: как так, ведь такая ягода более сладкая по определению, почему же вино все еще сухое? Ничего зазорного во всем этом нет, просто исторического опыта по винной части у нас не так много по сравнению с той же Францией или Италией.

Для этого в приличных ресторанах существует сомелье, специалист по винам. Он-то все и объяснит.

Но тут есть одна закавыка. Да, сомелье должен деликатно помочь гостям выбрать вино, оптимальное для заказанной еды. И посильное для их кошелька тоже. С другой стороны, коммерческий успех ресторана, да и личное благосостояние самого сомелье, во многом зависит от стоимости проданных напитков. И вот уже вам рекомендуют некое вино, негромко, но четко артикулируя: «Вашей спутнице оно наверняка понравится». Совершенно случайно это замечательное, надо думать, вино оказывается еще и самой дорогой позицией в ассортименте.

И что же делать потребителю? Накапливать собственный опыт.

Смело берите в руки винную карту почаще. Не стесняйтесь, задавайте самые разные вопросы про конкретные вина и оптимальные, по мнению сомелье, их сочетания с едой. И проверяйте на практике.

Другого пути нет, если вы хотите получать удовольствие не только от еды, но и от вина с ней.