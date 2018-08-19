Во Владимире прошел ресторанный день

Во Владимире в Комсомольском сквере в очередной раз прошел ресторанный день — новый формат городской культуры, когда любой желающий на один день может открыть свой ресторан.

Данный флэшмоб появился в Финляднии и его уже подхватили 30 стран мира. В России впервые ресторанный день прошел в 2011 году, а во Владимире зимой этого года.

4 раза в год улицы городов мира наполняют однодневные кафе, открываемые в самых неожиданных местах — в офисе, в парке, во дворе или на улице.

На этот раз во Владимире заявилось более 25 участников со своими неожиданными и любимыми блюдами.

Кто-то варил какао по особому рецепту, кто-то собирал бургеры и лепил пиццу, но больше всего было всяких «вкусняшек» в виде пирожных и домашнего печенья.

Ресторанный день дает возможность людям почувствовать себя настоящим шеф-поваром и владельцем кафе, показать всем, что есть спрос и есть предложение.