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Москвичей угостили мясом из самой большой коптильни в Европе
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Москвичей угостили мясом из самой большой коптильни в Европе 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Самую большую в Европе коптильню для мяса привезли в корнер «Ребро Адама» на московском Центральном рынке. Уникальность смокера в том, что за день он может обслужить более трех тысяч человек.
Источник фото: телеканал «360»
И это неудивительно, ведь габариты коптильни — шесть метров в длину, два с половиной в ширину, а весит она полторы тонны. Работать смокер будет на дровах, только на открытых площадках и только в корнере «Ребро Адама».
Источник фото: телеканал «360»
Продавать мясо из нее начали 18 августа. В день открытия блюда, приготовленные в смокере, смогли попробовать все желающие.
Источник фото: телеканал «360»
С помощью агрегата можно приготовить свиные, говяжьи и бараньи ребра, стейки, салаты с подкопченными свиными ушами и томленую тыкву с апельсиновой заправкой.
Впервые в действии смокер показал себя на фестивале в Сочи. В первые четыре дня презентации с его помощью удалось приготовить почти полтонны мяса.
Источник фото: телеканал «360»
«Ребро Адама» — это лавка на Центральном рынке. Здесь продается мясо с юга России, стейки и жареные на гриле ребра. А еще точка предлагает гостям знаковые блюда ресторанов «Южане» и «Скотина».
Источник фото: телеканал «360»
Центральный рынок на Рождественском бульваре признан лучшим гастрономическим заведением столицы. Этот титул он получил по итогам независимого голосования на сайте mos.ru, результаты которого стали известны в рамках престижного Moscow Urban Forum.
По словам управляющего директора Центрального рынка Евгения Моргачева, выбиться в лидеры рынку удалось благодаря широкому ассортименту мировых кухонь, разнообразным концепциям, высокому уровню ресторанного сервиса, доступным ценам и дружественной обстановке. Кроме того, руководство заведения позаботилось и об интересной развлекательной и познавательной программам. Здесь и днем, и ночью можно насладиться живой музыкой.
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