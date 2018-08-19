Районные центры предложат необычные места отдыха

На крышах 25 культурно-досуговых центров Москвы появятся открытые летние террасы. Вчера архитектор Алексей Гинзбург рассказал «ВМ», зачем городу такое новшество.

По его словам, такие террасы помогают людям отвлечься от городской суеты.

— Летние кафе, рестораны и террасы на крышах вполне органично вписываются в облик столицы. Жители и гости столицы смогут ощутить город более многомерно и глубоко, глядя на него сверху вниз, — утверждает Алексей Гинзбург.

Он отметил, что такие кафе должны быть эстетически, функционально, композиционно связаны со зданием, выглядеть его продолжением.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на крышах бывших советских кинотеатров, которые призваны стать районными центрами шаговой доступности, установят шезлонги и зонтики, столики и стулья, киоски с напитками и готовой едой. Террасы украсят клумбами с цветами и кустарниками.

— У центров будет вся необходимая для отдыха инфраструктура — кинотеатры, кафе, магазины. Большая их часть еще и сможет предложить местным жителям необычное место отдыха — на крыше. Я уверен, что обновленные здания снова станут районными центрами притяжения, как это было в советскую эпоху, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

ТОП-5 ВАРИАНТОВ КРЫШИ ЗДАНИЙ

Ресторан

Приятно провести время за едой, когда с крыши открывается вид на город.

Можно разбить на крыше полноценный сад.

Концертная площадка

Здесь также можно провести мастер-класс.

Спортивная площадка

Созерцать город с высоты можно во время занятий йогой.

Бассейн

Экзотично, но возможно. Например, в Сингапуре такое часто встречается.