Ещё
В ресторане на Тайване подают мороженое в виде щенка шарпея
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет

В ресторане на Тайване подают мороженое в виде щенка шарпея 

Мир24 5 часов назад
Несколько пугающий десерт готовят в одном из ресторанов города Гаосюн на Тайване — исключительно реалистичное мороженное, выполненное в виде миниатюрного щенка шарпея, передает телеканал «МИР 24».
Мастера приложили немало усилий, чтобы добиться эффекта реалистичности. Они замораживают десерт при температуре -30 °С в силиконовых формах, а перед подачей кондитер быстро рисует щенкам глаза. Собаки выглядят, как настоящие.
Посетители с удовольствием фотографируют очаровательных щенков из мороженого на мобильные телефоны, а вот есть их отваживается не каждый.
Необычный десерт пользуется большой популярностью, владельцы ресторана говорят, что фотографии в соцсетях, которые делают посетители, привлекают к ним все больше клиентов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Тест: Какой вы рокер? Деньги на первенца: Мамы в Северной Осетии рады подарку Путина «Квадрат» Эстлунда получил золотую пальмовую ветвь в Каннах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валюшкина дважды отказала маститому режиссёру
Худшие переигрывания актеров за все времена4
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
«Ленинград» выпустил новый клип18
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой26
Видео
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение