В ресторане на Тайване подают мороженое в виде щенка шарпея

Несколько пугающий десерт готовят в одном из ресторанов города Гаосюн на Тайване — исключительно реалистичное мороженное, выполненное в виде миниатюрного щенка шарпея, передает телеканал «МИР 24».

Мастера приложили немало усилий, чтобы добиться эффекта реалистичности. Они замораживают десерт при температуре -30 °С в силиконовых формах, а перед подачей кондитер быстро рисует щенкам глаза. Собаки выглядят, как настоящие.

Посетители с удовольствием фотографируют очаровательных щенков из мороженого на мобильные телефоны, а вот есть их отваживается не каждый.

Необычный десерт пользуется большой популярностью, владельцы ресторана говорят, что фотографии в соцсетях, которые делают посетители, привлекают к ним все больше клиентов.

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