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В ресторане в Курортном районе Петербурга произошла массовая драка
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В ресторане в Курортном районе Петербурга произошла массовая драка 

Газета.Ru 5 часов назад
Посетители устроили драку и поломали мебель в ресторане в Курортном районе, передают «Невские новости».
Инцидент произошел сегодня, 17 августа, около часа ночи, в ресторане в доме 388 по Приморскому шоссе в поселке Солнечное. В группе посетителей произошел конфликт, переросший в массовую драку. Мужчины не только избили друг друга, но и побили посуду и несколько кальянов, а также сломали мебель.
По тревожной кнопке на место прибыли патрульные. Они задержали шестерых мужчин в возрасте от 30 до 36 лет. Все они доставлены в отделение полиции.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ресторане устанавливают сумму ущерба.
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