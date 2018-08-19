В ресторане в Курортном районе Петербурга произошла массовая драка

Посетители устроили драку и поломали мебель в ресторане в Курортном районе, передают «Невские новости».

Инцидент произошел сегодня, 17 августа, около часа ночи, в ресторане в доме 388 по Приморскому шоссе в поселке Солнечное. В группе посетителей произошел конфликт, переросший в массовую драку. Мужчины не только избили друг друга, но и побили посуду и несколько кальянов, а также сломали мебель.

По тревожной кнопке на место прибыли патрульные. Они задержали шестерых мужчин в возрасте от 30 до 36 лет. Все они доставлены в отделение полиции.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ресторане устанавливают сумму ущерба.