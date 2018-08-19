5 вопросов, которые вы должны задать себе перед покупкой вина

Представьте, что вы пришли в винный магазин и стоите у полки, где лежат ряды бутылок красных, белых, игристых вин из Италии, Франции, Крыма, Греции, Австралии, США, Новой Зеландии, Армении и ещё многих винодельческих территорий. Глаза разбегаются, биение сердца учащается, слюноотделение повышается — какое же выбрать? Задайте себе пять правильных вопросов и никогда не ошибётесь с покупкой.

Что подойдёт к моему настроению?

Как говорится, о вкусах не спорят. Некоторые из нас предпочитают свежие слабоалкогольные вина, а другие любят сложные и крепкие. Есть поклонники розе, а есть те, кто пьёт только красные. Когда вы стоите перед выбором, то нужно решить, что вам больше хочется: белое или красное, любимый регион, какой аромат ищите, элегантное или полнотелое, фруктовая сладость или свежесть. Этот небольшой опросник является ключевым для определения стиля вина и значительно сужает масштабы поиска.

Для чего мне нужно это вино?

Этот аспект очень важен. Выбор вина зависит от того, как и где вы будете его пить: простой обед, семейный праздник, юбилей, корпоративное торжество, подарок? Если предстоящее событие действительно важно для вас, то стоит выбрать более утончённое вино, даже если оно дороже остальных. Для повседневного питья можно остановиться на насыщенном вине по более доступной цене. Если вы берёте вино в подарок, то следует хорошенько подумать: это будет вино «икона стиля», чтобы произвести впечатление на родственников; необычный сорт, чтобы удивить друзей или напиток с большим потенциалом старения, чтобы хранить это сокровище в погребе как живую память.

С чем я буду его пить?

Когда между едой и вином нет гармонии, мы уничтожаем ценность обоих. Если вы планируете пить вино с определённым блюдом, то нужно ответственно отнестись к подбору напитку, учитывая состав и ароматы пищи и вина. Если у вас небольшой опыт в подборе вине к еде, то опирайтесь на классические постулаты: белое мясо хорошо сочетается с белыми винами, а красное — с красным. Это безопасный вариант, но менее увлекательный. Также запомните, что жирная рыба (тунец, окунь) подходит к лёгкому красному вину. Солёная и сложносоставная еда станет хорошей парой к сладкому вину. Самое главное — не бояться экспериментировать.

Какой у меня бюджет?

В магазинах мы встречаем широкий диапазон цен на вина. То, сколько денег можно потратить ради бутылки вина в данный момент, лучше всего знает не продавец или консультант, а именно вы. Если смогли определиться со стилем вина и местом его употребления, то самая сложная часть выбора уже сделана. Осталось заглянуть в кошелёк и найти нужный ценовой сегмент. То, что дорогие вина самые вкусные — давно развенчанный миф. Есть много других по умеренной цене, которые вас по-хорошему удивят и восхитят.

Сколько бутылок взять?

Можно купить целый ящик вина и поставить его в своём погребе, чтобы оно старело. Но если вы не собираетесь тратить так много, то учтите, что одной бутылки вина хватает на пять-шесть бокалов. Если вы берёте напиток для вечеринки, то рассчитывайте, что полбутылки уйдёт на одного человека. В этом случае главное — убедиться, что ваши гости уедут домой на такси.

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