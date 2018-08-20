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SimpleWine запускает проект BarHopping
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SimpleWine запускает проект BarHopping 

Kitchenmag 5 часов назад
Фото: Kitchenmag
SimpleWine запускает проект Barhopping — винные маршруты, включающие лучшие винные бары и рестораны Москвы, пишет Menu. Маршруты составлены по рекомендациям влиятельных винных и гастрономических обозревателей известных изданий: GQ, «КоммерсантЪ», Forbes Life, The Village, "Серебряный дождь", Buro 24/7, SNC, Posta— Magazine и других. Пройтись по любимым местам критиков, которые знают все о ресторанной жизни Москвы, можно пешком или на такси. Партнером проекта выступил сервис заказа такси Gett.
Barhopping — это и пешеходные маршруты на вечер с визитом в три-четыре бара по соседству, и масштабные истории с поездками на такси, которым не грех посвятить добрую половину выходных. Каждый маршрут включает комплимент от SimpleWine.
В меню вечерних развлечений вошли модные городские бары и рестораны с мощными винными картами, заведения-долгожители и новые имена, демократичные предложения и более дорогие места — выбрать есть из чего. Составить первое впечатление о точках приглянувшегося маршрута помогут мнения винных и ресторанных обозревателей, собранные в путеводителе: Ивана Глушкова, Дарьи Касьяновой, Елены Кончаловской, Владимира Гридина, Яна Черепанова, Елены Поляковой, Натальи Кузнецовой, Дарьи Цивиной и других экспертов.
В будущем винных бархопперов ждет пополнение яркими открытиями и новыми местами, а сегодня в их распоряжении первые продуманные винные маршруты и три десятка адресов для исследования.
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