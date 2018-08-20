SimpleWine запускает проект BarHopping

SimpleWine запускает проект Barhopping — винные маршруты, включающие лучшие винные бары и рестораны Москвы, пишет Menu. Маршруты составлены по рекомендациям влиятельных винных и гастрономических обозревателей известных изданий: GQ, «КоммерсантЪ», Forbes Life, The Village, "Серебряный дождь" Buro 24/7 , SNC, Posta— Magazine и других. Пройтись по любимым местам критиков, которые знают все о ресторанной жизни Москвы, можно пешком или на такси. Партнером проекта выступил сервис заказа такси Gett.

Barhopping — это и пешеходные маршруты на вечер с визитом в три-четыре бара по соседству, и масштабные истории с поездками на такси, которым не грех посвятить добрую половину выходных. Каждый маршрут включает комплимент от SimpleWine.

В будущем винных бархопперов ждет пополнение яркими открытиями и новыми местами, а сегодня в их распоряжении первые продуманные винные маршруты и три десятка адресов для исследования.