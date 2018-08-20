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Волгоградцев приглашают на гастрономический фестиваль 1 и 2 сентября
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Волгоградцев приглашают на гастрономический фестиваль 1 и 2 сентября 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Комсомольском саду Волгограда 1 и 2 сентября пройдет городской гастрономический фестиваль «срЕДА», посетителей которого ждет знакомство с кухнями народов мира.
Как сообщает региональное Агентство по развитию туризма, гости праздника смогут попробовать латиноамериканские, средиземноморские, кавказские, азиатские, традиционные русские блюда. Повара модных волгоградских заведений в формате «открытой кухни» приготовят для них бургеры, буррито, вонтоны, тиджелла, шашлык, домашние сыры, кофе, авторское мороженое и лимонады. «Гостей ждут уникальные блюда с региональным компонентом, специальные предложения, а также бонусы и подарки от заведений», — отмечают в Агентстве.
Самыми важными гостями фестиваля 1 сентября станут дети, для которых организаторы подготовили развлекательную и творческую программу — на интерактивных площадках пройдут тематические мастер-классы, игры на английском языке, уроки рисования. Все желающие смогут принять участие квесте, в строительстве вигвама, разрисовать гигантскую раскраску, сделать фото на память в красочной фотозоне.
Посетители фестиваля смогут взять купон с обозначением интерактивных зон, собрать отметки об их прохождении и получить вкусные или полезные призы за участие.
Завершит праздник флешмоб с разбиванием пиньяты — большой игрушки из бумаги, внутри которой спрятаны конфеты, маленькие подарки и конфетти.
2 сентября гостей фестиваля будут ждать блюда кухонь разных стран мира и выступления циркачей, музыкантов, танцоров.
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