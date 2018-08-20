55 тысяч человек посетили «Пир на Волге» в Ярославле

На городском пикнике работали 120 площадок — известные кафе и рестораны, крупные компании, туристические фирмы и службы такси. Гости могли не только попробовать новые для себя блюда, но и поучаствовать в мастер-классах, сделать снимки в фотозонах и даже потанцевать. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов

«Мне столько рассказывали про пикник в Ярославле, что захотелось увидеть все своими глазами», рассказал он.

Также в празднике принял участие мэр города Владимир Слепцов. В кулинарной битве он сразился с бренд-шефом «Пира на Волге» Григорием Мосиным. Они должны были за 20 минут приготовить блюдо из неизвестного набора продуктов.

Общегородской пикник проходит в Ярославле уже в третий раз. В первый год фестиваль собрал около 15 тысяч человек.