Где сделать перерыв во время рабочего дня, если нет больше сил

Для того, чтобы восстановить силы в течение рабочего дня, можно сходить в ближайшую кофейню. Вот несколько мест в разных районах Казани для небольшого кофейного перерыва.

Если работа в центре

Кофейня «Диван». Фото: Instagram.com В центре кофеен непреодолимо много, так что выбрать место для короткого перерыва нетрудно. Можно сходить в кофейню «Жаворонок» на Нужина, рядом с Ленинским садом. Кроме кофе там подают бейглы, сырники, салаты и домашнее печенье.

Еще один небезызвестный вариант — «Skuratov Coffee». Есть на Пушкина и на Баумана, ближе к метро «Кремлевская». В меню гранола, печенье, круассаны и самый разный кофе (не считая классического): колд-брю, матча-латте, айс-матча и цитрусовый раф. Еще есть облепиховый и смородиновый лимонады, на случай, если кто-то придет в кофейню совсем не за кофе.

На Университетской есть кофейня «Нефть». Там много кофе и лимонадов. В «Диване» в «Смене» и на Марджани к кофе можно заказать кашу или круассан.

Если работа в районе «Тандема» и в Ново-Савиновском

«Beanhearts coffee». Фото: instagram.com На Ямашева, напротив «Бэхетле», любителей перерывов поджидает кофейня «Coffee Bean». В меню флэт уайт, итальянский ристретто, испанский кортадо, сиам-кофе, кофе по-американски и еще много чего интересного.

В «Тандеме» и «Парк Хаусе» работают кофейни «Starbucks» . В меню кофе, десерты, завтраки и ланчи. Еще в «Парк Хаусе» есть «Coffee Like» с фруктовыми чипсами для перекуса и «Beanhearts coffee» с завтраками, обедами и десертами.

«Skuratov Coffee» просто так в покое не оставит: в районе «Тандема», на Декабристов, есть еще одна их кофейня. Можно пойти в «Нефть», она там же, на Декабристов.

Если работа в Московском районе

Кофейня «Аroma coffee». Фото: Instagram.com Небольшой перерыв можно сделать в кофейне «Аroma coffee» на Восстания. Там много кофе, завтраки, блины с разными начинками, выпечка и десерты. Есть даже пицца, поэтому перерыв может плавно перетечь в обед.

Если работа в Кировском районе

Кофейня «Нефть». Фото: Instagram.com В Кировском районе кофейная свобода: офисные центры располагаются в начале Горьковского шоссе, и рядом с ними кофеен нет. Это странно, но не страшно. Можно зайти в местные пекарни. Испанский кортадо там вряд ли будет, но перерыв от этого хуже не станет.

Чуть дальше, в «Metro» на Мулланура Вахитова , есть небольшая, но спасительная кофейня «Rioba Cafe». Если время позволяет, то можно доехать до «Тандема» — там без кофе остаться сложно.

Если работа в Авиастроительном районе

«Кофейня» в парке «Крылья Советов» не имеет оригинального названия, зато имеет хорошее расположение. Можно взять стакан капучино и прогуляться.

Если работа в Приволжском районе

Кофейня «Круассан». Фото: instagram.com Отдохнуть от экрана рабочего компьютера (и коллег) можно в кофейне «Dark City Roast» на Оренбургском тракте, в «Бэхетле». Есть сэндвичи и белый шоколад с апельсином или киви.

Шанс на приятный перерыв есть в кофейне «Круассан» на Фучика. В меню завтраки, десерты чай и, конечно, кофе. Список немногочисленных кофеен дополняет «Esperance cafe». Правда, она находится в МКДЦ на Карбышева — просто так туда лучше не ходить.

Если работа в Советском районе

Кофейня «RAF». Фото: instagram.com Выпить кофе можно в «Coffee Like» на остановке «Советская площадь» в ТЦ «Советский» и в ТЦ «Горки Парк». На Альберта Камалеева есть кофейня «Аroma coffee». Кофейня с названием «Бодрый день» на Аграрной, в районе «Казанского ипподрома», дает надежду на хороший рабочий день. Еще можно зайти в «Южный» на кофе с эклером или круассаном в «My Life Coffee», например, или в «Мегу» в «Starbucks».

Главное правильно рассчитать суточную дозу кофейных перерывов, чтобы рабочий день случайно не превратился в выходной.

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