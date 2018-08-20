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Где сделать перерыв во время рабочего дня, если нет больше сил
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Где сделать перерыв во время рабочего дня, если нет больше сил 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Для того, чтобы восстановить силы в течение рабочего дня, можно сходить в ближайшую кофейню. Вот несколько мест в разных районах Казани для небольшого кофейного перерыва.
Если работа в центре
Кофейня «Диван». Фото: Instagram.com  В центре кофеен непреодолимо много, так что выбрать место для короткого перерыва нетрудно. Можно сходить в кофейню «Жаворонок» на Нужина, рядом с Ленинским садом. Кроме кофе там подают бейглы, сырники, салаты и домашнее печенье.
Еще один небезызвестный вариант — «Skuratov Coffee». Есть на Пушкина и на Баумана, ближе к метро «Кремлевская». В меню гранола, печенье, круассаны и самый разный кофе (не считая классического): колд-брю, матча-латте, айс-матча и цитрусовый раф. Еще есть облепиховый и смородиновый лимонады, на случай, если кто-то придет в кофейню совсем не за кофе.
На Университетской есть кофейня «Нефть». Там много кофе и лимонадов. В «Диване» в «Смене» и на Марджани к кофе можно заказать кашу или круассан.
Если работа в районе «Тандема» и в Ново-Савиновском
«Beanhearts coffee». Фото: instagram.com  На Ямашева, напротив «Бэхетле», любителей перерывов поджидает кофейня «Coffee Bean». В меню флэт уайт, итальянский ристретто, испанский кортадо, сиам-кофе, кофе по-американски и еще много чего интересного.
В «Тандеме» и «Парк Хаусе» работают кофейни «Starbucks». В меню кофе, десерты, завтраки и ланчи. Еще в «Парк Хаусе» есть «Coffee Like» с фруктовыми чипсами для перекуса и «Beanhearts coffee» с завтраками, обедами и десертами.
«Skuratov Coffee» просто так в покое не оставит: в районе «Тандема», на Декабристов, есть еще одна их кофейня. Можно пойти в «Нефть», она там же, на Декабристов.
Если работа в Московском районе
Кофейня «Аroma coffee». Фото: Instagram.com  Небольшой перерыв можно сделать в кофейне «Аroma coffee» на Восстания. Там много кофе, завтраки, блины с разными начинками, выпечка и десерты. Есть даже пицца, поэтому перерыв может плавно перетечь в обед.
Если работа в Кировском районе
Кофейня «Нефть». Фото: Instagram.com  В Кировском районе кофейная свобода: офисные центры располагаются в начале Горьковского шоссе, и рядом с ними кофеен нет. Это странно, но не страшно. Можно зайти в местные пекарни. Испанский кортадо там вряд ли будет, но перерыв от этого хуже не станет.
Чуть дальше, в «Metro» на Мулланура Вахитова, есть небольшая, но спасительная кофейня «Rioba Cafe». Если время позволяет, то можно доехать до «Тандема» — там без кофе остаться сложно.
Если работа в Авиастроительном районе
«Кофейня» в парке «Крылья Советов» не имеет оригинального названия, зато имеет хорошее расположение. Можно взять стакан капучино и прогуляться.
Если работа в Приволжском районе
Кофейня «Круассан». Фото: instagram.com  Отдохнуть от экрана рабочего компьютера (и коллег) можно в кофейне «Dark City Roast» на Оренбургском тракте, в «Бэхетле». Есть сэндвичи и белый шоколад с апельсином или киви.
Шанс на приятный перерыв есть в кофейне «Круассан» на Фучика. В меню завтраки, десерты чай и, конечно, кофе. Список немногочисленных кофеен дополняет «Esperance cafe». Правда, она находится в МКДЦ на Карбышева — просто так туда лучше не ходить.
Если работа в Советском районе
Кофейня «RAF». Фото: instagram.com  Выпить кофе можно в «Coffee Like» на остановке «Советская площадь» в ТЦ «Советский» и в ТЦ «Горки Парк». На Альберта Камалеева есть кофейня «Аroma coffee». Кофейня с названием «Бодрый день» на Аграрной, в районе «Казанского ипподрома», дает надежду на хороший рабочий день. Еще можно зайти в «Южный» на кофе с эклером или круассаном в «My Life Coffee», например, или в «Мегу» в «Starbucks».
Главное правильно рассчитать суточную дозу кофейных перерывов, чтобы рабочий день случайно не превратился в выходной.
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