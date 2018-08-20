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Телешоу «Еда, я люблю тебя!» посвятит один из выпусков Уфе
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Телешоу «Еда, я люблю тебя!» посвятит один из выпусков Уфе 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Гастро-путешественники будут пробовать кашу, блины и башкирскую кухню. В Уфу сегодня приедет проект «Еда! Я люблю тебя!», который путешествует по всему миру и снимает ролики о знаменитых ресторанах и необычных блюдах, которые можно попробовать в той или иной стране или городе. С 20 по 24 августа съемки будут проходить в Уфе. Цель ведущих — открыть туристические возможности города через гастрономию. Герои выпуска будут дегустировать кашу, блины, традиционные башкирские блюда в разных вариациях, которые можно встретить в ресторанах. Им также предстоит выведать рецепты лучших блюд. Пробовать еду в ресторанах и кафе Уфы будут телеведущая и модель Диля Долинская, актер и шоумен Артем Королев и конферансье Егор Калейников.
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