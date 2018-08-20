Ресторан «Прага» оказался бесполезным. Почему никто не купил символ эпохи?

Легендарный московский ресторан «Прага» не смогли продать. Аукцион должен был состояться 19 августа, но его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на покупку. Действительно, цена на лот кусалась — 2,2 миллиарда рублей. Почему московские бизнесмены не захотели завладеть легендарным рестораном, разбирался «360».

В Москве ежедневно покупают и продают разную недвижимость: квартиры, складские помещения, гаражи, стоимость которых редко превышает 10-12 миллионов рублей. Мы не берем в расчет жилье на Арбате и в других элитных районах. Однако накануне должен был состояться более крупный аукцион, лотом в котором выступал ресторан «Прага», принадлежащий группе ВТБ

О том, что ресторан выставят на торги, стало известно еще в июле. Тогда называлась начальная стоимость — 2,2 миллиарда рублей. Вместе со зданием в лот вошли права на земельный участок на Арбате в 0,3 гектара, предметы мебели и техника. Отдельно за 500 тысяч рублей хотели продать аквариумы, тестомешатель и другие предметы утвари. В октябре 2017 года компанию «Прага-АСТ» признали банкротом.

О провальном аукционе рассказала газета «Ведомости» . В материале говорилось, что аукцион по продаже «Праги» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Сейчас в комплексе 10 залов, ночной клуб и магазин-кондитерская. Среди залов — европейский, восточный и японский, там готовят также блюда итальянской, чешской, узбекской, арабской и грузинской кухни. В кондитерской продают фирменные торты «Прага» и «Ленинградский».

Легендарное место

«Прага» — один из самых известных и старейших ресторанов столицы. В 1872 году на этом месте открылся трактир с одноименным названием. Основателем заведения была домовладелица и меценат Вера Фирсанова. Ресторан неоднократно менял владельцев и концепцию, однако в середине 90-х мэрия Москвы продала «Прагу» группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

В 2009 году рынок закрылся, а у семьи Исмаиловых возникли проблемы с кредиторами. В 2015-м суд признал Исмаилова банкротом, а два года спустя его заочно арестовали. Бизнесмена подозревали в незаконном обороте оружия и организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и основателя компании «Люблино-моторс» Юрия Брилева . В 2009 году обыски прошли и в ресторане. Изымались все документы, относящиеся к любому бизнесу Исмаилова.

У «Праги» есть общий долг перед ВТБ в 17 миллиардов рублей.

Здоровье — радость, высшее благо,

В столовой Моссельпрома — бывшая «Прага».

Там весело, чисто, светло и уютно,

Обеды вкусны и пиво немутно!

Разрыв шаблона

Известно, что Тельман Исмаилов — личность сложная, его бизнес у москвичей ассоциируется с криминалом. Достаточно вспомнить Черкизовский рынок — рассадник грязи, преступлений и грубых продавцов. Проект приносил невероятные по меркам 90-х деньги. По слухам, это было около миллиона долларов в день. Действительно, посетители рынка любили это место — очень низкие цены (товары ведь контрабандные), а также возможность нелегально пересылать товары через границу. Там можно было купить все, включая пистолеты Макарова и автоматы Калашникова.

Самое примечательное, что московская «Прага» была полной противоположностью рыночной коммерции Исмаилова. До начала 90-х ресторан был прибежищем столичной элиты. Правда, уже спустя десятилетие место перестало быть настолько популярным. Владельцам нужно было все серьезно поменять.

«Позолота, хрусталь, мягкие ковры и мрамор, мрамор, мрамор… Такой предстает «Прага». Увесистые столешницы из розового, зеленого, белого мрамора. Блестящие мощные колонны из того же дорогостоящего мрамора. Роскошная мебель, великолепные портьеры и занавесы, журчащие фонтаны, изящные сочетания пастельных тонов», — писала газета «Коммерсант» в те годы.

Закрытое общество

Все же бывали и редкие случаи, когда в ресторане проходили встречи влиятельных людей криминального мира. В 2000 году «правая рука» Рафика Исмаилова (брат Тельмана Исмаилова) Гарри Белоцерковский приехал с ним в «Прагу», где стал свидетелем разговора братьев. Они обсуждали необходимость убийства авторитета «коптевской» ОПГ Андрея Лобанова (Лобан, официально числился вице-президентом ЗАО «Алькор»), а также детали возможного преступления.

В декабре того же года двое боевиков Рафика открыли огонь по Лобанову и его телохранителю у дома № 66 по Дмитровскому шоссе. От полученных ранений авторитет скончался, охранник получил тяжелые ранения.

Почему никто не купил «Прагу»?

«360» пообщался с рестораторами и узнал, почему легендарный ресторан никто не купил. Специалисты сошлись во мнениях — слишком дорого и невыгодно.

«Стоимость здания столь велика, и его необязательно хотят продавать под ресторан. Они прекрасно понимают, что они (владельцы — прим. ред.) не вернут эти деньги никогда. Они будут платить гигантскую кадастровую стоимость, потому что он находится в центре. Стоимость места по кадастрам, налоги — все это будет очень дорого. И никакой ресторан не окупит. Дальше стоимость налогов, стоимость коммунальных услуг и всего остального. Все это, конечно, гигантские деньги», — пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров

Креативный директор ресторана White Rabbit Анна Тюрина видит проблему в огромных площадях заведения, которые мало интересны сегодняшним рестораторам.

«Это не просто стрит-ритейл, где вы можете отмерить себе необходимое количество метров. Здесь — 10 тысяч квадратных метров. В конце 90-х это огромное пространство состояло из больших банкетных залов. Сейчас в таком формате уже нет необходимости. Возможно, найдется инвестор, который будет готов превратить «Прагу» в большой ресторанный мультиплекс, но не так быстро — московские рестораторы, за исключением, пожалуй, ресторатора Аркадия Новикова , не любят запускать такие масштабные проекты. Да и для кого — не совсем понятно», — рассказала Тюрина «360».

По ее мнению, рассчитывать на то, что туристы займут все пространство, слишком смело. Создать же актуальный проект, который будет интересен жителям и в то же время сохранит историю «Праги» — «это почти головоломка».