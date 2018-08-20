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Торги по продаже ресторана «Прага» в центре Москвы не состоялись
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Торги по продаже ресторана «Прага» в центре Москвы не состоялись 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Аукцион по продаже ресторана «Прага» в Москве не состоялся — желающих купить заведение в центре столицы не нашлось, пишет газета «Ведомости».
«Аукцион, на котором должно было быть продано здание ресторана «Прага» на Арбате, признан несостоявшимся — в связи с отсутствием заявок, следует из протокола торгов», — говорится в сообщении.
«Прага» — один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Трактир для московских извозчиков под этим названием был открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 году. После Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку, но затем все-таки снова стало рестораном.
В середине 1990-х годов владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Она выкупила здание ресторана у мэрии Москвы и разместила там свою штаб-квартиру.
После закрытия Черкизовского рынка в 2009 году у АСТ начались сложности с кредиторами, большую часть активов группа потеряла. К примеру, люксовый отель Mardan Palace в Анталье, строительство которого могло стоить АСТ 1–1,4 миллиарда долларов, перешел за долги турецкому Halkbank, а проект гостиницы на Никитском бульваре — фирме «Луазо корпорейшен», которую связывают с Международным банком Азербайджана.
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