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5 самых вкусных бургерных столицы
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5 самых вкусных бургерных столицы 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: fraufluger
Фастфуд уже пережил свой век и теперь все жаждут есть не замороженные по несколько раз полуфабрикаты, а настоящие бургеры со свежими булочками и вкуснейшим мясом. Где поесть в Москве: 5 самых вкусных бургерных столицыРассказываем, где в Москве найти самые вкусные бургеры и не разочароваться!

Craft Kitchen

В «Craft Kitchen» настоятельно рекомендуют попробовать бургер с беконом и яйцом. Сочная котлета из мраморной говядины, сметанный соус с жаренным луком, чеддер и свежие томаты — наслаждение, да и только. Если же вы не любитель бекона, то можно попробовать бургер с курицей, который давно и уже влюбил в себя не одну сотню посетителей.

Burger & Pizzetta

Главная изюминка этого заведения — огромный бургер под названием «Большой малыш».
fraufluger
И если честно, «большой» мягко сказано! Его можно заказывать компанией и есть его как пиццу, потому что одному человеку съесть такого гиганта будет не под силу.

Burger Heroes

В этой бургерной всё делают на основе мраморной говядины Black Angus, которая славится своей нежностью и сочностью. Помимо «классики», здесь так же есть бургеры с необычными сочетаниями: «Нобель» с маринованным укропом и брусничным соусом или «Ай Вэй» с конфитюром из айвы и сыром дорблю.

Kitchen Burger Bar

Небольшая семейная бургерная на Добрынинской радует своими демократичными ценами и невероятно вкусной кухней.
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Сюда можно и нужно приходить с детьми и наслаждаться классическими бургерами, играя при этом в настольный футбол или шахматы.

Ketch Up Burger

Если вам уже приелась говядина или курица, то можно смело бежать в Ketch Up Burger и  наслаждаться там бургерами с тунцом, креветками или мясом краба. За вкус и качество ручаются головой, так что переживать не стоит!
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