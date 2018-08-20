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Современная кулинария: импровизация или сборник рецептов?
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Современная кулинария: импровизация или сборник рецептов? 

РИА Новости 5 часов назад
В чем заключается секрет хорошей кухни? И можно ли вкусно и здорово питаться в наши дни? В день рождения автора самых известных книг о кулинарии — Вильяма Похлебкина — выясняем правила хорошей кухни в прямом эфире радио Sputnik вместе c ведущим кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением», бренд-шефом ресторана «Легенда», шеф-поваром кулинарной студии Open kitchen Антоном Калером.
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