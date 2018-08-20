Детям вход воспрещен

В некоторых ресторанах Германии уже ввели ограничения на посещение детей возрасте до 14 лет после 17 часов вечера. Например, владельцы заведения Oma's Kuche, что по иронии судьбы переводится как «бабушкина кухня», заявили, что хотят превратить свой ресторан в «оазис тишины и спокойствия». Ведь дети могут вести себя довольно шумно и невоспитанно, а это может мешать гостям, наслаждающимся ужином. «Мы не можем больше смотреть на то, как ломают нашу антикварную мебель и разбрасывают еду. Тем более, что чаще всего родители этому не препятствуют и не следят за ними», — признается владелец Рудольф Маркл. С ним согласны и другие немецкие рестораторы, последовавшие его примеру.

Тем не менее, данный запрет вызвал критику в интернете и в немецких СМИ, некоторые из которых назвали этот шаг «бессердечным».