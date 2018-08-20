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Меню новокузнецких школьников дополнили чевапчичи, шашлыки и красная икра
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Меню новокузнецких школьников дополнили чевапчичи, шашлыки и красная икра 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Новокузнецкое муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» обнародовало новое школьное меню.
Как сообщает информагентство «Ваш город», кроме традиционных блюд, вроде картошки с котлетой, в меню вошли названия, ранее не значившиеся в школьных обедах. К примеру, учащимся предлагают испробовать «чевапчичи на шпажках», бифштекс «Трио» из трех сортов мяса, картофель «Шато» с чесноком и зеленью, шашлык из курицы на лепешке, а также бутерброды с красной икрой.
Директор МБУ «Комбинат питания» Лариса Нейберг пообещала, что цены на «экзотические блюда» будут приемлемыми. К примеру, бутерброд с красной икрой обойдется школьнику в 24 рубля. Идет ли речь о натуральной икре или ее имитированном аналоге, не уточняется. В комментариях к новости пользователи интернета резонно усомнились в цене бутерброда, поскольку стоимость обычного картофельного гарнира в столовой в Кузбассе сейчас превышает 25 рублей.
Фото: pixabay.com
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