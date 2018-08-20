Костромичка запятнала репутацию охранника бара из-за пивной кружки

Пьяная нерехтчанка повздорила с охранником в баре и решила ему отомстить, узнал KOSTROMA.TODAY. Она позвонила в полицию и сказала, что тот избил её пивной кружкой.

Женщина во всех красках рассказала полицейским, как охранник бил ее по голове.

По информации пресс-службы регионального УМВД, после звонка в бар сразу приехали полицейские. Они опросили сотрудников заведения и выяснили, что женщина просто перебрала, поругалась с охранником и из-за обиды оклеветала его.

Против нерехтчанки возбудили уголовное дело за ложный донос. Проводится расследование.