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Костромичка запятнала репутацию охранника бара из-за пивной кружки
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Костромичка запятнала репутацию охранника бара из-за пивной кружки 

Kostroma.Today 4 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Пьяная нерехтчанка повздорила с охранником в баре и решила ему отомстить, узнал KOSTROMA.TODAY. Она позвонила в полицию и сказала, что тот избил её пивной кружкой.
Женщина во всех красках рассказала полицейским, как охранник бил ее по голове.
По информации пресс-службы регионального УМВД, после звонка в бар сразу приехали полицейские. Они опросили сотрудников заведения и выяснили, что женщина просто перебрала, поругалась с охранником и из-за обиды оклеветала его.
Против нерехтчанки возбудили уголовное дело за ложный донос. Проводится расследование.
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