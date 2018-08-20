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В Белгороде пройдет «Симфо-рок»
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В Белгороде пройдет «Симфо-рок» 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
24 августа в 19:00 на крыше панорамного ресторана «Мезонин» состоится концертная программа «Симфорок» — пожалуй, самое культурное событие этого лета в Белгороде.
В исполнении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии прозвучат величайшие мировые хиты в авторской обработке талантливого дирижера Дмитрия Филатова.
Это будет возможность погрузиться в удивительный мир живой музыки, наслаждаясь звездами и видами на любимый Белгород.
Билеты можно приобрести в кассах TicketOK, а также в панорамном ресторане «Мезонин» (пр. Б. Хмельницкого, 137Т, ТРЦ МегаГринн, 6й этаж).
Дополнительная информация о мероприятии и билетах: 375–454, 364–644.
По материалам «Афишки31».
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