В Белгороде пройдет «Симфо-рок»

24 августа в 19:00 на крыше панорамного ресторана «Мезонин» состоится концертная программа «Симфорок» — пожалуй, самое культурное событие этого лета в Белгороде.

В исполнении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии прозвучат величайшие мировые хиты в авторской обработке талантливого дирижера Дмитрия Филатова

Это будет возможность погрузиться в удивительный мир живой музыки, наслаждаясь звездами и видами на любимый Белгород.

Билеты можно приобрести в кассах TicketOK, а также в панорамном ресторане «Мезонин» (пр. Б. Хмельницкого, 137Т, ТРЦ МегаГринн, 6й этаж).

Дополнительная информация о мероприятии и билетах: 375–454, 364–644.

По материалам «Афишки31».