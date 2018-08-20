В Щукине поговорят о белорусской кухне

В библиотеке №246 на улице Маршала Конева, д. 16 расскажут о белорусской кухне.

— Будут рассмотрены рецепты блюд белорусской кухни. Белорусская кухня формировалась довольно долго, а ее своеобразие определяется, прежде всего, климатическими условиями. Но определенное влияние также оказало и расположение, ведь страна, по сути, находится практически на границе нескольких геополитических регионов, на нее воздействовали разные культуры, поэтому тут прижились разнообразные традиции, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Мероприятие пройдет 22 августа в 15.00, вход свободный. Более подробная информация по телефону: 8 (499) 194-49-96. (мо)