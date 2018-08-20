Ещё
В Щукине поговорят о белорусской кухне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Щукине поговорят о белорусской кухне 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №246 на улице Маршала Конева, д. 16 расскажут о белорусской кухне.
— Будут рассмотрены рецепты блюд белорусской кухни. Белорусская кухня формировалась довольно долго, а ее своеобразие определяется, прежде всего, климатическими условиями. Но определенное влияние также оказало и расположение, ведь страна, по сути, находится практически на границе нескольких геополитических регионов, на нее воздействовали разные культуры, поэтому тут прижились разнообразные традиции, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие пройдет 22 августа в 15.00, вход свободный. Более подробная информация по телефону: 8 (499) 194-49-96. (мо)
Управа района Щукино: последние новости
В кинотеатре на Маршала Рыбалко пройдет показ ко дню рождения Акиры Куросавы В детской библиотеке Щукина отпразднуют День российского флага В кинотеатре «Юность» пройдут предпремьерные показы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Что не так с принцессами Диснея
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
Сколько зарабатывают звезды «Дома-2»8
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
13:04
Тайны мультфильмов, которые не дадут вам уснуть
Кино
09:01
Что не так с принцессами Диснея
С детьми Кино
02:59
Ночную жизнь физрука вырезали из фильма
Кино
17:38
Триллеры про гангстеров, позаимствованные из жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение